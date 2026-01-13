El gran templo de la carne en A Coruña cogió el Toro por los cuernos con Dépor y Atlético de testigos

Leo Cao, Santiago Castro Jose Cao, durante el maridaje en Divino Steakhouse Carlota Blanco

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro reforzó su presencia en Galicia con una jornada de promoción en O Burgo, dirigida a profesionales, prescriptores y amantes del vino. El plato fuerte, nunca mejor dicho, fue una cata con maridaje en forma de menú degustación en el más grande y exclusivo templo carnívoro de A Coruña y su área: el Divino Steakhouse.

La carta, un menú degustación diseñado por los hermanos Leo y José Luis Cao, estuvo armonizada con vinos procedentes de las viñas más antiguas de la Denominación de Origen. La dirección del evento corrió a cargo de Santiago Castro, director de Viticultura y Enología de la Denominación de Origen Toro, junto al sumiller Alejandro Paadín. Detrás de la organización también estuvo Paadín Eventos, con todo el saber que ello implica por parte de Luis Paadín.

El menú consistió en cinco platos y otros tantos vinos. Para comenzar, una cecina de buey premium curada 18 meses, a la que correspondió el Además Valdecarretas 202, de Bodega y Viñedos Maires. Siguió el evento con carpaccio de vaca madurado, curado y ahumado, además de regado con Campo Gothorum 2021, de Bodega Fariña. Fueron estos dos protagonistas de los más aplaudidos por los presentes. Un steak tartar de vaca sobre tuétano a la parrilla, junto a un Díscolo Magnífico 2019 de Bodega Cuatromil Cepas empezó a calentar la comida, que llegó a su punto álgido con el chuletón de vaca de raza rubia gallega (junto a Moisés Gran Vino 2016, a cargo de Moisés Gran Vino).

Finalmente, el plato del que hace bandera Divino Steakhouse, el chuletón de buey de raza rubia gallega (entre 5 y 6 años), estuvo acompañado de Finca el Teso Alto 2017 de Bodega Javier Rodríguez y Sanzo. El resumen de la comida puede ser una sucesión de onomatopeyas de gozo y satisfacción que se pueden enumerar con las cinco vocales: “ah, oh, uh...”, con prolongación de las sensaciones de placer.

El Dépor

Las directivas del Real Club Deportivo y el Atlético de Madrid eligieron el área metropolitana de A Coruña para la protocolaria comida previa al enfrentamiento entre ambos en los octavos de final de la Copa del Rey. Estuvieron presentes el presidente blanquiazul, Juan Carlos Escotet, el director general, Massimo Benassi, así como el máximo accionista del club colchonero, Miguel Ángel Gil Marín. La comitiva llegó al establecimiento poco después de las dos de la tarde, y entre las diferentes carnes de primera calidad que degustaron estuvieron la cecina de buey premium curada, así como el chuletón de buey de raza rubia gallega. Son los platos más solicitados por los clientes en el que quizás sea el templo carnívoro mejor considerado de A Coruña y su área metropolitana, además del más exclusivo.

Ambas directivas dieron por finalizada la comida al filo de las 17.00 horas, cuando curiosamente entraban por Alfonso Molina buena parte de las grilleras de la Policía Nacional que velarán por la tranquilidad en un partido de alto riesgo.