A Coruña

El debate sobre el nombre del teatro Colón regresará al pleno de A Coruña

Óscar Ulla
Óscar Ulla
13/01/2026 12:45
Exterior del teatro Colón
Archivo
El anuncio de la alcaldesa en Navidad de homenajear a María Casares dándole su nombre a la futura estación intermodal fue aplaudido, pero también avivó un debate con un par de décadas a sus espaldas: darle o no el nombre de la intérprete al teatro Colón

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, explicó esta tarde en su visita a las obras que esta infraestructura "es una terminal adaptada al nuevo concepto de la movilidad"

La estación intermodal de A Coruña llevará el nombre de María Casares

El debate pareció quedar zanjado hace un par de años cuando tanto el pleno municipal como el provincial dieron un 'no' tajante a esta posibilidad. Pero el debate volverá al salón de sesiones de María Pita este jueves. 

Estreno en el Colón de ‘Sissi emperatriz’, en 1956

¿Teatro Colón o María Casares? La intermodal reabre un debate que viene de lejos

El grupo municipal del BNG presentará una pregunta oral al respecto: "Non considera a alcaldesa que o teatro Colón é o espazo natural para homenaxear María Casares?' preguntará el portavoz nacionalista, Francisco Jorquera.

Desde el Bloque dicen estar sorprendidos con el anuncio, ya que ellos fueron parte de las entidades sociales y culturales que en su día pidieron el nombre de la actriz para el Colón. "O lóxico é que unha proposta así se procure consensuar previamente cos grupos representados na corporación", apunta Jorquera sobre el nombre de la intermodal. 

Jorquera compara la posibilidad de darle el nombre de María Casares a un espacio escénico con homenajes similares a grandes personalidades en Madrid o Catalunya, recordando los espacios dedicados a María Guerrero, Fernando Fernán Gómez o Margarita Xirgú.

Inauguración de una muestra en la sala Salvador de Madariaga

Más allá de María Casares y Colón: otras personalidades que dan nombre a espacios de A Coruña

