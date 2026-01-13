El debate sobre el nombre del teatro Colón regresará al pleno de A Coruña

Exterior del teatro Colón Archivo

El anuncio de la alcaldesa en Navidad de homenajear a María Casares dándole su nombre a la futura estación intermodal fue aplaudido, pero también avivó un debate con un par de décadas a sus espaldas: darle o no el nombre de la intérprete al teatro Colón.

El debate pareció quedar zanjado hace un par de años cuando tanto el pleno municipal como el provincial dieron un 'no' tajante a esta posibilidad. Pero el debate volverá al salón de sesiones de María Pita este jueves.

El grupo municipal del BNG presentará una pregunta oral al respecto: "Non considera a alcaldesa que o teatro Colón é o espazo natural para homenaxear María Casares?' preguntará el portavoz nacionalista, Francisco Jorquera.

Desde el Bloque dicen estar sorprendidos con el anuncio, ya que ellos fueron parte de las entidades sociales y culturales que en su día pidieron el nombre de la actriz para el Colón. "O lóxico é que unha proposta así se procure consensuar previamente cos grupos representados na corporación", apunta Jorquera sobre el nombre de la intermodal.

Jorquera compara la posibilidad de darle el nombre de María Casares a un espacio escénico con homenajes similares a grandes personalidades en Madrid o Catalunya, recordando los espacios dedicados a María Guerrero, Fernando Fernán Gómez o Margarita Xirgú.