Avenida de San Cristóbal, congestionada German Barreiros

Era previsible: en cuanto se cerró el desvío en dirección salida a Alfonso Molina, la avenida de San Cristóbal colapsó. Es la tercera vez que las obras de ampliación de la AC-11 obligan a cerrar al tráfico esta conexión, pero en esta ocasión, el corte se prolongará hasta el 17 de marzo.

El tráfico de salida, compuesto en muchos casos por camiones provenientes de A Grela, tenían que dirigirse a la rotonda de Matogrande para luego bajar a Alfonso molina, lo que provocó la congestión al juntarse con el tráfico proveniente de Camilo José Cela.

La Policía Local, para intentar minimizar las afecciones, propuso varias alternativas de circulación. Para trayectos largos, aconseja utilizar la AC-14, es decir, la Tercera Ronda, mientras que para los recorridos cortos recomienda el itinerario por la avenida de Glasgow, la avenida de la Universidad y García Sabell hasta el enlace de Matogrande.