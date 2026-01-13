Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El corte en Alfonso Molina satura inmediatamente San Cristóbal

La Policía Local aconseja el desvío hacia la avenida de Glasgow si se sale de A Grela

Abel Peña
Abel Peña
13/01/2026 14:59
Avenida de San Cristóbal, congestionada
Avenida de San Cristóbal, congestionada
German Barreiros
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Era previsible: en cuanto se cerró el desvío en dirección salida a Alfonso Molina, la avenida de San Cristóbal colapsó. Es la tercera vez que las obras de ampliación de la AC-11 obligan a cerrar al tráfico esta conexión, pero en esta ocasión, el corte se prolongará hasta el 17 de marzo.  

El tráfico de salida, compuesto en muchos casos por camiones provenientes de A Grela, tenían que dirigirse a la rotonda de Matogrande para luego bajar a Alfonso molina, lo que provocó la congestión al juntarse con el tráfico proveniente de Camilo José Cela. 

La Policía Local, para intentar minimizar las afecciones, propuso varias alternativas de circulación. Para trayectos largos, aconseja utilizar la AC-14, es decir, la Tercera Ronda, mientras que para los recorridos cortos recomienda el itinerario por la avenida de Glasgow, la avenida de la Universidad y García Sabell hasta el enlace de Matogrande.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Acto de entrega de lanueva carretilla eléctrica para la Cofradía de Pescadores

La Diputación de A Coruña financia la compra de una nueva carretilla eléctrica para la Cofradía de Pescadores
Iván Aguiar
Instituto de Elviña

Unos 50 alumnos afectados por el virus del instituto de A Coruña
Guillermo Parga
Vicente da Portela

Samede chora a Vicente da Portela, o home que impulsou a recuperación do seu entroido
Noela Rey Méndez
Representación de la obra 'Papel 2.0' en Oleiros

La obra teatral 'Papel 2.0' llega a Sada y Oleiros para concienciar a la juventud contra lo acoso escolar
Redacción