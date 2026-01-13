El Chuac reubica a pacientes de Urgencias ante la saturación del hospital
El gerente del área sanitaria de A Coruña explica que este tipo de medidas son habituales en una época de alta demanda asistencial
Los hospitales afrontan los días de mayor demanda del año, donde las gripes y otros virus similares copan las consultas en Urgencias. Un servicio en el que los trabajadores del Chuac alertan de que sigue "colapsado" desde comienzos de año y ya afecta al resto del hospital, donde las "esperas" por una cama cada vez se hacen más complicadas. Por ello, la gerencia ha decidido reubicar a los pacientes en otras unidades y reforzar el personal sanitario, pese a que los trabajadores denuncian un cuadro todavía "insuficiente".
"Hay que ser conscientes de que estas situaciones de aumento de demanda conllevan ajustes o de organizaciones de áreas de hospitalización o de priorización de asistencia", explica el gerente del área sanitaria, Luis Verde. En el caso del Chuac, según indican los trabajadores, la situación ha obligado a cerrar la unidad de Trauma para ingresar a pacientes de Urgencias.
La Comisión de Centro del Chuac lamenta que estas medidas "no son suficientes". "Non resolven o problema de fondo e provocan que o colapso se estenda a outras áreas asistenciais, poñendo en risco a calidade da atención e a seguridade dos pacientes", advierten.
Aunque esta situación no es excepcional y se suele repetir cada año ante el incremento de infecciones respiratorias típicas de estas fechas. El Chuac asegura que está preparado para hacerle frente y lleva meses con el plan de invierno activado. "El hospital tiene todos sus medios operativos y pasando estos días veremos cómo la situación se vuelve a normalizar", defiende Luis Verde.
Actulamente predominan, sobre todo, las infecciones respiratorias y las descompensaciones que suelen acompañarlas. "Estamos hablando en muchas ocasiones de gente de edad avanzada y que en estas situaciones suele requerir hospitalización con cierta frecuencia, pero todo acorde a lo que suele suceder en estas épocas del año", asegura el gerente.
Sobrecarga de sanitarios
No obstante, los trabajadores denuncian el impacto que tiene en los profesionales sanitarios, que se enfrentan a una "sobrecarga extrema" y un "desgaste físico y emocional cada vez mayor", aseguran. Por ello, demandan el refuerzo "inmediato de la Atención Primaria, incrementando las camas de hospitalización e dotando a los centros de personal suficiente en todas as categorías".
"Quiero terminar reiterando el agradecimiento el esfuerzo que realizan los profesionales y también la paciencia que a veces van a tener que tener los pacientes que acuden a nuestros servicios sanitarios", agradece el gerente del Chuac.