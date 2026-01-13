Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El Chuac reubica a pacientes de Urgencias ante la saturación del hospital

El gerente del área sanitaria de A Coruña explica que este tipo de medidas son habituales en una época de alta demanda asistencial

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
13/01/2026 17:29
Dos personas en la entrada de Urgencias del Chuac
Dos personas en la entrada de Urgencias del Chuac
Carlota Blanco
Los hospitales afrontan los días de mayor demanda del año, donde las gripes y otros virus similares copan las consultas en Urgencias. Un servicio en el que los trabajadores del Chuac alertan de que sigue "colapsado" desde comienzos de año y ya afecta al resto del hospital, donde las "esperas" por una cama cada vez se hacen más complicadas. Por ello, la gerencia ha decidido reubicar a los pacientes en otras unidades y reforzar el personal sanitario, pese a que los trabajadores denuncian un cuadro todavía "insuficiente".

"Hay que ser conscientes de que estas situaciones de aumento de demanda conllevan ajustes o de organizaciones de áreas de hospitalización o de priorización de asistencia", explica el gerente del área sanitaria, Luis Verde. En el caso del Chuac, según indican los trabajadores, la situación ha obligado a cerrar la unidad de Trauma para ingresar a pacientes de Urgencias

Una persona a las puertas de la entrada de Urgencias del Chuac, hoy

El área de A Coruña atendió más de 10.000 urgencias hospitalarias en la segunda quincena de diciembre

La Comisión de Centro del Chuac lamenta que estas medidas "no son suficientes". "Non resolven o problema de fondo e provocan que o colapso se estenda a outras áreas asistenciais, poñendo en risco a calidade da atención e a seguridade dos pacientes", advierten.

Aunque esta situación no es excepcional y se suele repetir cada año ante el incremento de infecciones respiratorias típicas de estas fechas. El Chuac asegura que está preparado para hacerle frente y lleva meses con el plan de invierno activado. "El hospital tiene todos sus medios operativos y pasando estos días veremos cómo la situación se vuelve a normalizar", defiende Luis Verde. 

Actulamente predominan, sobre todo, las infecciones respiratorias y las descompensaciones que suelen acompañarlas. "Estamos hablando en muchas ocasiones de gente de edad avanzada y que en estas situaciones suele requerir hospitalización con cierta frecuencia, pero todo acorde a lo que suele suceder en estas épocas del año", asegura el gerente.  

Urgencias Chuac

Los trabajadores del Chuac denuncian el “colapso” de las Urgencias desde principios de año

Sobrecarga de sanitarios 

No obstante, los trabajadores denuncian el impacto que tiene en los profesionales sanitarios, que se enfrentan a una "sobrecarga extrema" y un "desgaste físico y emocional cada vez mayor", aseguran. Por ello, demandan el refuerzo "inmediato de la Atención Primaria, incrementando las camas de hospitalización e dotando a los centros de personal suficiente en todas as categorías".

"Quiero terminar reiterando el agradecimiento el esfuerzo que realizan los profesionales y también la paciencia que a veces van a tener que tener los pacientes que acuden a nuestros servicios sanitarios", agradece el gerente del Chuac.

El efecto de las fiestas ya se nota en el Hospital de A Coruña con 40 ingresos por gripe en la última semana

