A Coruña

El Ayuntamiento licita el contrato de Nostián tras seis años con la concesión caducada

Son 585 millones de euros por una concesión de 25 años para la planta de reciclaje, que procesa 171.000 toneladas de desperdicios al año 

Abel Peña
Abel Peña
13/01/2026 12:39
Vista de la planta de Nostián
Vista de la planta de Nostián
Quintana
El teniente de alcaldesa, José Manuel Lage, compareció públicamente hoy para anunciar que licitaba el contrato de la planta de reciclaje de Nostián, uno de los más costosos del Ayuntamiento. Llevaba caducado seis años, y la alcaldesa, Inés Rey, había prometido que se licitaría antes de que acabara 2025. Se espera que haya una propuesta antes de que acabe el año. 

El concejal de Planificación Estratégica recordó qeu es habitual que las empresas perdedoras del concurso lleven la decisión a juicio. Sobre todo, cuando se trata de tanto dinero: nada menos que 585 millones de euros y 25 años de concesión. Para licitar este contrato, el Gobierno local ha ignorado el informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), que señala que el contrato no es viable económicamente, la regidora recordó que el informe no es vinculante, y que cuenta con estudios propios que apuntan a que sí es viable. 

El informe del ONE señala que, incluso con la basura del área metropolitana, que aporta el consorcio As Mariñas, se incurriría en un déficit de seis millones de euros y de 77 millones sin él. El PP muestra "su gran preocupación" por ese motivo. "Una planta que no cumplirá la normativa de reciclaje y que será deficitaria económicamente, no es una planta viable para los coruñeses y pone en peligro el futuro de los trabajadores", denuncia el portavoz popular, Miguel Lorenzo.

Lage señala que la perspectiva es que "outros actores (opinadamente la Xunta) poidan incorporarse" dado que la modernización de la planta de Nostián aspira a formar parte del conjunto del sistema de tratamiento de residuos no a nivel local, sino gallego. "Hoxe Nostián é mais necesario que nunca", sentenció. 

Es decir, que el Ayuntamiento pretende ganar más clientes para conseguir que la planta sea rentable o, por lo menos, sostenible. El presupuesto anual es de 9,5 millones de euros y de los 25 años previstos, los dos años iniciales serían de transición (desde la adjudicación) en los que se explotaría la planta actual mientras se construye la nueva. 

Todo incluido

El contrato incluye una nueva línea de tratamiento, nuevas naves de compostaje, digestores, depuración y planta de gas pero también los puntos limpios. El Gobierno local considera que existe margen de mejora en la recogida de basura en origen, y los pliegos deben proponerlas en ese sentido (mejora de los cierres para evitar el robo de metal). 

El volumen de rechazos (basura que no se puede reciclar) actual es mucho más de la mitad, por eso el reto es que baje del 51%. Se pedirá a las licitadoras que incorporen la tecnología más avanzada que existe en el mercado para conseguirlo. "Cal é o obxectivo? incrementar o número de envases recuperados e o reciclaxe, mellorar a calidade do compost, maximizar a producción de biogás y reducir os rexeitamentos", enumeró Lage. 

En 2021 se recibieron más de 171.000 toneladas de residuos. De estas 152.700 se consideraban tratadas y 155.0000 sujetas al canon del nuevo contrato. El precio de salida para los dos primeros años es de 98 euros tonelada. A partir del tercer año, 115 tonelada. Las fracciones de poda, papel y cartón y vidrio no tendrán coste. "Son prezos do ano 25", aclaró el concejal de Planificación Estratégica. 

A lo largo de la concesión la empresa adjudicataria estará obligada a hacer una serie de inversiones para actualizar y modernizar las instalaciones. Cuando hayan pasado 10 y 19 años de la concesión, deberán hacerse mejoras por valor de 2,5 y 5 millones de euros

