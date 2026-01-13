El aeropuerto de A Coruña registró en 2025 su segundo mejor año histórico

Interior de la terminal de Alvedro Carlota Blanco

El aeropuerto de A Coruña consolidó en diciembre la tendencia en alza que cosechó mes a mes, hasta el punto de cerrar el año con 1.292.166 pasajeros, un 4,4% más que en 2024. Se trata del segundo mejor año histórico de la terminal, tan solo por detrás de 2019, cuando se registraron 1.352.584 viajeros.

De los pasajeros de vuelos comerciales (1.291.087), 1.163.552 realizaron trayectos nacionales y 127.535, internacionales. Esto consolida, por lo tanto, el peso de rutas como Madrid y Barcelona en el aeródromo coruñés. En cuanto al número de vuelos, Alvedro contabilizó 16.251 operaciones (un 12,2% más que en 2024), de los que 9.595 fueron vuelos comerciales (8.436 nacionales y 1.159 internacionales). La terminal de carga del aeropuerto movió a lo largo del año pasado alrededor de 30 toneladas de mercancía.

El aeródromo registró el pasado mes de diciembre 106.899 viajeros, un 1,7% más que en diciembre de 2024, lo que supuso el mejor mes de diciembre de la historia para el aeropuerto. De los 1.196 vuelos que operaron en la pista coruñesa, 779 fueron vuelos comerciales: 690 de ámbito nacional y 89 de ámbito internacional. Además, por la terminal de carga del aeropuerto coruñés se movieron más de 2 toneladas de mercancía en diciembre.