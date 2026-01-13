Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El aeropuerto de A Coruña registró en 2025 su segundo mejor año histórico

De los casi 1,3 millones de pasajeros que usaron la terminal, más de 1,1 realizaron trayectos nacionales

Lara Fernández
Lara Fernández
13/01/2026 12:27
Interior de la terminal de Alvedro
Interior de la terminal de Alvedro
Carlota Blanco
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

El aeropuerto de A Coruña consolidó en diciembre la tendencia en alza que cosechó mes a mes, hasta el punto de cerrar el año con 1.292.166  pasajeros, un 4,4% más que en 2024. Se trata del segundo mejor año histórico de la terminal, tan solo por detrás de 2019, cuando se registraron 1.352.584 viajeros. 

De los pasajeros de vuelos comerciales (1.291.087), 1.163.552 realizaron trayectos nacionales y 127.535, internacionales. Esto consolida, por lo tanto, el peso de rutas como Madrid y Barcelona en el aeródromo coruñés. En cuanto al número de vuelos, Alvedro contabilizó 16.251 operaciones (un 12,2% más que en 2024), de los que 9.595 fueron vuelos comerciales (8.436 nacionales y 1.159 internacionales). La terminal de carga del aeropuerto movió a lo largo del año pasado alrededor de 30 toneladas de mercancía.

El aeródromo registró el pasado mes de diciembre 106.899 viajeros, un 1,7% más que en diciembre de 2024, lo que supuso el mejor mes de diciembre de la historia para el aeropuerto. De los 1.196 vuelos que operaron en la pista coruñesa, 779 fueron vuelos comerciales: 690 de ámbito nacional y 89 de ámbito internacional. Además, por la terminal de carga del aeropuerto coruñés se movieron más de 2 toneladas de mercancía en diciembre.

Gente en el interior de la terminal de Alvedro, este domingo

Alvedro afronta un año con rutas pendientes de renovar y falta de vuelos

Más información
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Los trabajadores, esta mañana frente al pabellón de Riazor

Los trabajadores de las escuelas deportivas municipales finalizan su huelga pero mantendrán el ojo avizor: "No tenemos aún ninguna certeza"
Jorge Riveiro
El IES Elviña, situado en la calle San José de Calasanz, durante la mañana del martes

La Xunta estudia un brote vírico en un instituto de A Coruña
Guillermo Parga
El ideal gallego

El debate sobre el nombre del teatro Colón regresará al pleno de A Coruña
Óscar Ulla
El ideal gallego

Corte de agua en San Pedro de Visma
Redacción