A Coruña
El actor coruñés Mario Casas opta a su segundo Goya por 'Muy lejos'
Mario Casas vuelve a los Goya como nominado. Su papel en 'Muy lejos', el debut como director de cine del catalán Gerard Oms, le ha vuelto a poner cerca de 'el cabezón', la obra que creó hace más de un siglo el escultor Mariano Benlliure.
En 2021, el herculino dedicó su estatuilla por 'No matarás', entre otros, al propio Oms. "Gracias, ha sido una maravilla conocerte en este camino porque me has hecho cambiar como actor", dijo desde la lejanía, por videollamada, rodeado de su familia.
El círculo se cierra con esta película que comienza cuando Sergio (Casas) viaja a Utrecht con su familia para asistir a un partido de fútbol y que, ahora, hace su primera parada el 28 de febrero en el Fórum de Barcelona.