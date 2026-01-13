Mi cuenta

A Coruña

El actor coruñés Mario Casas opta a su segundo Goya por 'Muy lejos'

Andrea Gestal
Andrea Gestal
13/01/2026 17:23
Fotograma de 'Muy lejos'
Cedida
Mario Casas vuelve a los Goya como nominado. Su papel en 'Muy lejos', el debut como director de cine del catalán Gerard Oms, le ha vuelto a poner cerca de 'el cabezón', la obra que creó hace más de un siglo el escultor Mariano Benlliure.

En 2021, el herculino dedicó su estatuilla por 'No matarás', entre otros, al propio Oms. "Gracias, ha sido una maravilla conocerte en este camino porque me has hecho cambiar como actor", dijo desde la lejanía, por videollamada, rodeado de su familia. 

El círculo se cierra con esta película que comienza cuando Sergio (Casas) viaja a Utrecht con su familia para asistir a un partido de fútbol y que, ahora, hace su primera parada el 28 de febrero en el Fórum de Barcelona.

El director de ‘Sirat’, el gallego Oliver Laxe, durante un acto con un fotograma de la película de fondo

'Sirat', del gallego Oliver Laxe, segunda película más nominada a los Goya, con 11 candidaturas

