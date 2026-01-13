Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El eclipse solar deja precios de lujo en los alojamientos de A Coruña: una noche por más de 1.300 euros

La mayoría de hospedajes solo aceptan reservas para mínimo dos noches, y otros tantos, para tres

Lara Fernández
Lara Fernández
13/01/2026 06:50
Turistas salen de un hotel del centro de A Coruña
Turistas salen de un hotel del centro de A Coruña
Javier Alborés
A Coruña se postula como un escenario único para ver el evento astronómico del siglo. Y también de lujo. El 12 de agosto, un eclipse total sumirá en oscuridad el día, cuando la Luna se interponga entre la Tierra y el Sol. El fenómeno durará algo menos de un minuto y medio, pero la expectación es tal que los hoteles ya registran más de un 40% de las reservas habituales en estas fechas, según el presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos.

Y es que A Coruña se ha convertido en uno de los lugares más buscados por todos aquellos que quieren disfrutar del fenómeno con vista privilegiada en el horizonte. El alud de reservas viene acompañado de precios estratosféricos para muchos. Mientras la gran mayoría de los alojamientos no aceptan reservas solo para pasar en ellos la noche del 12 de agosto, otros piden por habitación precios que alcanzan los 1.354 euros. Y, con el paso de las horas, las plazas disponibles descienden. Si el domingo quedaban veinte establecimientos con dormitorios libres, ayer el número se redujo a ocho, de los que el precio más alto eran los casi 1.400 euros mencionados, y el más bajo, 382.

Hoteles como el NH Collection Finisterre o el Meliá María Pita solo aceptan reservas para un mínimo de tres noches. En estos casos, el precio roza los 1.900 euros en el primero, y 1.400 en el segundo. También el hotel Riazor alcanza los 1.400 euros.

Los hoteles de Eurostars son otro ejemplo, aunque estos permiten pasar dos noches y no tres en sus habitaciones. El coste por la estancia va desde los 1.100 en el Eurostars Atlántico, hasta los 1.449 en el Eurostars Ciudad de La Coruña, pasando por los 1.369 del Eurostars Blue. En los demás hoteles de cuatro estrellas, el precio por las dos noches supera los mil euros, y en otros, como el Avenida, de tres estrellas, roza los 800 euros.

Los apartamentos turísticos serán otro tipo de alojamientos que harán su agosto con el eclipse de Sol total. Tanto en plataformas como Booking o Airbnb hay pocos ofertados para el público, por lo que muchos ya cuentan con reservas confirmadas. Entre los disponibles, algunos alcanzan los 1.060 euros por dos noches.

Evento único

La ciudad no ha vivido un acontecimiento astronómico similar desde 1905, y el siguiente no será hasta 2480, por lo que la de este año es una oportunidad única para ver un evento de tal magnitud. Además, la ciudad acogerá poco antes del eclipse dos pequeños congresos relacionados con la astronomía, según el presidente de Hospeco, lo que permitirá atraer incluso a más visitantes de este perfil a la urbe. Lo que está claro es que los hoteles registrarán un agosto, en plena temporada alta, con casi un lleno absoluto con más antelación de la habitual. 

Gafas homologadas a la venta en Sánchez Rubal

El regalo con más éxito en las navidades de A Coruña: gafas para ver el eclipse solar

