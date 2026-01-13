Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Detenidos en A Coruña y Oza dos Ríos en una operación contra el tráfico de drogas

Efe
13/01/2026 14:16
Imagen de archivo del juzgado de Betanzos, que dirige la investigación
Imagen de archivo del juzgado de Betanzos, que dirige la investigación
Quintana
Cinco personas han sido detenidas -una de ellas puesta en libertad- en una investigación iniciada en mayo de 2025 sobre una presunta organización dedicada al tráfico de drogas en A Coruña.

Según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el Tribunal de Instancia de Betanzos, plaza 2, dirige esta investigación.

Así, el pasado jueves fueron detenidas cinco personas, tras practicarse registros en viviendas y garajes situados en Oza dos Ríos, Narón y A Coruña.

Coche de la Guardia Civil

Dos detenidos en Culleredo en una operación contra dos grupos de traficantes de drogas en Comunidad Valenciana

Más información

De las cinco personas arrestadas, una fue puesta en libertad en dependencias de la Guardia Civil y el resto pasó a disposición de la jueza del Tribunal de Instancia de Betanzos, que decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Están investigadas por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas de notoria importancia y por pertenencia a organización criminal.

La jueza alzó el lunes el secreto de las actuaciones.

La operación fue llevada a cabo por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Guardia Civil y por el Servicio de Vigilancia Aduanera. 

