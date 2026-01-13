Diego González Rivas YouTube Vaya Vaina

Tras un vuelo desde Beijing, una operación de cuatro horas y sin tiempo para pasar por el hotel para cambiarse de ropa, Diego González Rivas apareció en el programa de 'Vaya Vaina'.

Con más de 12.000 personas operadas a sus espaldas, el cirujano coruñés se soltó en el video podcast y contó muchas curiosidades. En el mundo de la redes, por ejemplo, creó hace casi 20 años el primer canal de YouTube de su especialidad: la cirugía torácica. ¿Y su operación más larga? Tuvo lugar en A Coruña y consistió en un trasplante de pulmón que duró 10 horas.

Sin embargo, también se mojó en preguntas un poco más comprometidas, como puede ser la operación más cara que hizo. "Cinco ceros, casi seis", dijo, al mismo tiempo que recordó que muchas intervenciones fueron sin coste. "Soy una persona que me gusta ayudar. A mí el dinero no me mueve, nunca me ha movido", puntualizó.

El coruñés González Rivas no para ni en Reyes: opera a un paciente de 87 años y a las dos horas ya sube a planta Más información

Doctor Amor, ¿dígame?

Los temas del corazón también se trataron durante el programa. "Sé que si me enamoro, baja mi rendimiento", aseguró, tras contar que no tiene pareja ni hijos. "Ahora no discuto con nadie y no pierdo ese tiempo", apuntó entre risas.

Es consciente de que tener una vida con él no es fácil debido a las horas que emplea en su trabajo, sin embargo, pese a ser "un alma libre" está "abierto al amor". Además, añadió que le gusta que las chicas sean interesantes y tengan carácter y personalidad. También es importante para él que tengan "buena conversación, sean físicamente atractivas y que no le guste discutir".

"Tenemos el tiempo muy limitado como para discutir por cosas que no merecen la pena", verbalizó el cirujano. "Prefiero ser feliz a tener razón", sentenció en cuanto a este tema. Sin embargo, añadió un dato que hizo reír hasta al apuntador: "Me llamaban Doctor Amor", en relación a las parejas y ligues que tuvo durante su vida.

El médico coruñés Diego González Rivas, uno de los jefes favoritos para los niños gallegos Más información

La muerte, los robots y la eternidad

¿Qué piensas sobre la muerte? ¿Crees que algún día los robots van a sustituir a los médicos? ¿La inmortalidad será posible? La batería de preguntas en una hora y cuarto de programa fue extensa, a lo que el médico coruñés contestó gustosamente.

"No le tengo miedo a la muerte; soy muy poco miedoso, cero. Lo bueno es que eso te hace avanzar, asumir riesgos, retos y casos que a lo mejor otra persona no haría", explicó a los entrevistadores. Sin embargo, cree que la eternidad no será posible, "eso es mucho hablar", pero asegura que seguramente, de aquí a un tiempo, se puedan "vivir muchos años más", alrededor de 150.

Y de futuro también habló cuando refirió a los robots. "Sustituir no lo sé, pero que van a operar solos, sí", aseguró rotundo, haciendo alguna referencia a intervenciones fáciles que ya ha visto hacer a los autómatas en China. "Lo que todavía no pueden hacer los robots es anticiparse a una complicación", pero cree que el ritmo de la inteligencia artificial hará muchos avances. "La IA es alucinante, a la vez que peligrosa", añadió.