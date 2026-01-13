Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

De nave textil a tienda de alimentación: últimos retoques para el nuevo Gadis de A Grela, en A Coruña

La empresa ha transformado la antigua fábrica de Caramelo en un supermercado

Iván Aguiar
Iván Aguiar
13/01/2026 20:00
Recinto que albergará el nuevo Gadis del polígono de A Grela
Recinto que albergará el nuevo Gadis del polígono de A Grela
Germán Barreiros
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Un año y medio después de recibir la licencia de obra, el proyecto del nuevo Gadis del polígono de A Grela se encuentra en su fase final. La antigua fábrica textil de Caramelo ya muestra aspecto de negocio de alimentación tras la transformación que ha sufrido en los últimos meses.

Hipermercado Gadis

El primer supermercado de Costa Miño será un Gadis de más de 1.500 metros cuadrados

Más información

Los operarios encargados de la reforma de este antiguo espacio industrial trabajan en los retoques finales tanto en el aparcamiento, el acceso y en el interior del local. Los logotipos y los colores de Gadis ya lucen en la fachada de este inmueble, que ahora se prepara para recibir a sus primeros clientes.

Inversión

Mercartabria SL, empresa perteneciente al grupo Gadisa, obtuvo en julio de 2024 la licencia de obra para reformar esta nave, ubicada en la esquina de la calle Gambrinus y avenida de Fisterra, para construir y poner en funcionamiento “un supermercado y aparcamiento”, tal y como recoge la resolución que el Ayuntamiento de A Coruña aprobó en aquel momento. El presupuesto de ejecución material de las obras asciende a cerca de 1,7 millones de euros en total.

Obreros trabajan en la obra del nuevo Gadis de A Grela
Obreros trabajan en la obra del nuevo Gadis de A Grela
Germán Barreiros

Este establecimiento dispondrá de un estacionamiento para vehículos con 79 plazas, con un acceso regulado por barreras. La parcela en la que se ubica este nuevo supermercado ocupa una superficie de más de 10.000 metros cuadrados.

El proceso de rehabilitación de este antiguo espacio industrial comenzó en la primavera del año pasado con la demolición de las estructuras de la nave, que ya han dado paso a esta tienda de alimentación.

Una vez se produzca la inauguración, este supermercado se convertirá en el número 36 del que disponga la empresa en la urbe coruñesa. Este nuevo local está en un enclave muy bien situado, ya que se ubica en un punto intermedio entre la carretera que enlaza A Coruña y Meicende (Arteixo). Además, dará servicio a los trabajadores que acuden cada día al polígono de A Grela.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

La entidad deportiva cullerdense está integrada por deportistas de categorías desde benjamín a sénior

Las ayudas al deporte de Culleredo abren otra disputa entre PSOE y PP
Fran Moar
Leo Cao, Santiago Castro Jose Cao, durante el maridaje en Divino Steakhouse

El gran templo de la carne en A Coruña cogió el Toro por los cuernos con Dépor y Atlético de testigos
Guillermo Parga
Dos personas en la entrada de Urgencias del Chuac

El Chuac reubica a pacientes de Urgencias ante la saturación del hospital
Lucía Crujeiras
El director de ‘Sirat’, el gallego Oliver Laxe, durante un acto con un fotograma de la película de fondo

'Sirat', del gallego Óliver Laxe, segunda película más nominada a los Goya, con 11 candidaturas
Andrea López Ramos