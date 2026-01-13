De nave textil a tienda de alimentación: últimos retoques para el nuevo Gadis de A Grela, en A Coruña

Recinto que albergará el nuevo Gadis del polígono de A Grela Germán Barreiros

Un año y medio después de recibir la licencia de obra, el proyecto del nuevo Gadis del polígono de A Grela se encuentra en su fase final. La antigua fábrica textil de Caramelo ya muestra aspecto de negocio de alimentación tras la transformación que ha sufrido en los últimos meses.

Los operarios encargados de la reforma de este antiguo espacio industrial trabajan en los retoques finales tanto en el aparcamiento, el acceso y en el interior del local. Los logotipos y los colores de Gadis ya lucen en la fachada de este inmueble, que ahora se prepara para recibir a sus primeros clientes.

Inversión

Mercartabria SL, empresa perteneciente al grupo Gadisa, obtuvo en julio de 2024 la licencia de obra para reformar esta nave, ubicada en la esquina de la calle Gambrinus y avenida de Fisterra, para construir y poner en funcionamiento “un supermercado y aparcamiento”, tal y como recoge la resolución que el Ayuntamiento de A Coruña aprobó en aquel momento. El presupuesto de ejecución material de las obras asciende a cerca de 1,7 millones de euros en total.

Obreros trabajan en la obra del nuevo Gadis de A Grela Germán Barreiros

Este establecimiento dispondrá de un estacionamiento para vehículos con 79 plazas, con un acceso regulado por barreras. La parcela en la que se ubica este nuevo supermercado ocupa una superficie de más de 10.000 metros cuadrados.

El proceso de rehabilitación de este antiguo espacio industrial comenzó en la primavera del año pasado con la demolición de las estructuras de la nave, que ya han dado paso a esta tienda de alimentación.

Una vez se produzca la inauguración, este supermercado se convertirá en el número 36 del que disponga la empresa en la urbe coruñesa. Este nuevo local está en un enclave muy bien situado, ya que se ubica en un punto intermedio entre la carretera que enlaza A Coruña y Meicende (Arteixo). Además, dará servicio a los trabajadores que acuden cada día al polígono de A Grela.