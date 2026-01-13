Cándido Hermida, el histórico carpintero de Inditex, premiado por la Confederación de Empresarios de A Coruña

Cándido Hermida Campos CEC

Cándido Hermida Campos recibirá el Premio Liderazgo Empresarial que otorga la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC) en reconocimiento a una trayectoria de más de 40 años en los que ha liderado "la transformación exitosa" de una empresa desde el taller de ebanistería artesanal que él mismo fundó en Narón hasta el grupo empresarial "de referencia internacional" que es hoy.

Es presidente y fundador del Grupo Cándido Hermida, que es una compañía gallega de proyección internacional, especializado en soluciones integrales de diseño, fabricación e interiorismo a medida para los sectores de comercio al por menor, hostelería y naval.

La CEC creó este galardón en el año 2007 para distinguir a figuras empresariales gallegas destacadas, cuya trascendencia económica y social supera los límites territoriales de Galicia.

El acto de entrega de la XV edición de este premio se celebrará el próximo 26 de enero en A Coruña, en un evento que reunirá a las principales autoridades autonómicas, provinciales y locales, así como a numerosos empresarios y empresarias y otras personalidades del ámbito económico, cultural y social de Galicia. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, será el encargado de hacer entrega de este premio.

Trayectoria

Cándido Hermida Campos comenzó su andadura como un taller de ebanistería en 1984. El buen hacer de aquellos inicios fue rápidamente reconocido con un rápido crecimiento de clientes, basado en tres valores que desde entonces se han convertido en las señas de identidad de su crecimiento: acabados de calidad, diseños exclusivos y dedicación artesanal.

A medida que aumentaba la demanda de trabajo y que se incorporaban nuevos clientes, aquel pequeño taller se fue transformando desde su sede en Narón en una empresa industrializada con una importante generación de empleo, llegando a los más de 600 trabajadores y trabajadoras con los que cuenta en la actualidad, y más de 60.000 metros cuadrados de fábricas en Ferrolterra.

Uno de sus clientes históricos es Inditex, compañía que marcó su trayectoria: "Yo como empresario-industrial lo aprendí todo de ellos", confesaba Hermida en 2017 en una entrevista.

Hoy Cándido Hermida es un Grupo internacional, organizado en tres grandes unidades desde donde desarrolla su actividad en el sector del comercio al por menor—en donde presta servicio a empresas como Inditex, Mango, Guess, Loewe o Armani—; en el sector de hostelería y hotelería—con clientes como AC, Westin, Intercontinental o Silken— y en el naval, donde ofrece soluciones personalizadas para embarcaciones, con ejemplos tan significativos como la nave ‘Renaissance’, que hoy en día supone una referencia dentro de la navegación de confort.

El fundador y presidente del Grupo, Cándido Hermida Campos, cuenta con numerosos reconocimientos a su trayectoria profesional por su vocación de progreso, dinamismo y modernización del sector de la madera sobre los pilares básicos del trabajo y el aprendizaje constante y por su preocupación por la formación permanente.

Entre estos reconocimientos destacan: Premio Carpintero del Año 2010 por el sector español de carpintería, mejor nuevo proveedor por el cliente Sunseeker 2011, Insignia de Oro de Ferrol 2012, premio COFER a su trayectoria profesional 2016, insignia de oro de IEN por Europa por su labor emprendedora 2016, el I Premio Galicia de Industria 2016 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia, o el Premio La Razón 2025 a la Excelencia Empresarial por su innovación y diseño en proyectos de interiorismo, entre otros.