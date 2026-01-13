Así celebrará A Coruña el 217 aniversario de la Batalla de Elviña

Imagen de archivo de una recreación de la Batalla de Elviña

A Coruña celebrará entre mediados y finales del mes de enero diversos actos para conmemorar el aniversario de la Batalla de Elviña. Organizadas por la Asociación Histórico Cultural The Royal Green Jackets, presidida por Manuel Arenas, el programa incluye cuatro jornadas de actos que recordarán lo ocurrido en 1809.

El primer evento del programa será el jueves 15 de enero, en el Sporting Club Casino, en la calle Real. A las 19.30 se presentará el libro "Diario de la campaña de la retirada hacia La Coruña 1808-1809, del Capitán John Charlton, de la Real Artillería del ejército Británico del general Sir John Moore". La obra está traducida y adaptada por Mark Zbiniew Guscin, biógrafo de John Moore, escritor, investigador y vocal de The Royal Green Jackets. Presentará y moderará el acto Manuel Arenas, presidente de la asociación histórica.

Presentación de un libro sobre la Batalla de Elviña

Al día siguiente, el viernes 16 de enero, se llevará a cabo a las 12.00 horas la ofrenda floral en el jardín de San Carlos. Representantes del Ayuntamiento de A Coruña y miembros del cuerpo diplomático de los consulados de Francia y Gran Bretaña, autoridades civiles y militares y el comité organizador estarán en un acto que incluirá la música de los himnos de los países a cargo de la Banda Militar del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra, ante el sepulcro de John Moore.

A las 13.00 el salón de plenos del Palacio Municipal de María Pita acogerá la entrega de las medallas de oro de la Batalla de La Coruña 1809-2026. En esta ocasión, los galardonados serán el embajador del Reino Unido en España, sir Alexander Wykeham Ellis, Fernán Gómez Filgueiras y Bragge, profesor titular de la Universidad de A Coruña e investigador histórico, y María Isabel Otero Fernández-Aperribay, directora de la residencia de mayores DomusVi de la Ciudad Vieja.

El domingo 18, en el jardín de San Carlos, se podrá disfrutar a las 12.00 de una visita guiada al jardín y el mausoleo de sir John Moore. Las plazas son limitadas (solo 50), por lo que es necesario reservar en el teléfono 677 407536. A las 13.30 horas habrá también una ofrenda floral ante el monumento del brigadier Diego del Barco y de la Zendeja, héroe coruñés de la Guerra de Independencia.

La última jornada de los actos de este año tendrá lugar el jueves 29 de enero en el Palacio de Capitanía. Allí, desde las 19.00 horas, se celebrará un concierto del 217 aniversario de la batalla, junto con las jornadas hispano británico-francesas, a cargo de la Banda de Música Militar del Cuarte general del Mando de Apoyo a la Maniobra, con entrada libre hasta completar el aforo.