Una ventana en San Amaro permitirá atisbar un trozo de Gran Bretaña
Las obras en el cementerio inglés son algunas de las que se preparan este año en el camposanto
El cementerio de San Amaro es uno de los mayores patrimonios de toda la ciudad, el lugar de reposo de muchos personajes insignes y, lo que es igualmente importante, de numerosos seres queridos cuyos restos son visitados durante el Día de Todos los Santos, cuando el camposanto se llena de animación. También es el lugar donde se celebran algunos eventos importantes, como el Día de la Patria Gallega. Es, en muchos sentidos, una parte viva de la ciudad. Y para que siga siendo así, el complejo tiene que seguir sometiéndose a mejoras. Para este año, el Ayuntamiento ha planificado dos: un acceso al cementerio inglés que permita contemplar su interior desde el cementerio civil, y arreglos en la entrada principal.
En el primer caso, se tiene previsto invertir 50.000 euros, mientras que la rehabilitación de la puerta de entrada y otros arreglos supondrá unos 120.000. Pero la obra más pequeña resulta especialmente interesante porque permitirá a los coruñeses asomarse a una parte desconocida del cementerio que tan bien conocen. En efecto, el cementerio inglés está cerrado al público, y la llave la guarda el cónsul británico en Vigo, de manera que solo es posible verlo desde el centro de salud de Orillamar.
Este espacio de terreno rodeado por un muro junto al cementerio civil se construyó en 1867 y cuenta con su propio pórtico, en el que se puede leer ‘British cemetery’. El contrato indicaba que los británicos ejercerían “una posesión pacífica y quieta” de esa parte del cementerio. Tanta, de hecho, que nadie ha sido inhumado ahí desde 1970, así que es la zona menos abigarrada de A Coruña, con algunas tumbas dispersas en el suelo, sin nichos, y con algunos matorrales de adorno.
La idea es que se pueda abrir, si no una puerta, una especie de ventanal en el muro que separa el cementerio civil de este espacio acotado de 142 metros cuadrados. De esta manera, cualquier visitante podrá echar un vistazo a este espacio acotado. Y al futuro.
En cuanto a la puerta de entrada al cementerio, hay que tener en cuenta que hace un año se iniciaron obras de rehabilitación en el acceso principal. Este elemento se instaló en 1833 con motivo de la primera ampliación del camposanto debido al aumento de la mortalidad a raíz de un brote de cólera y de la prohibición de los entierros parroquiales.
La ampliación incluía también un osario y una capilla y el traslado del acceso principal desde el eje central del cementerio a uno de los laterales, que es su localización actual. En marzo de 2025 se concluyeron estos primeros trabajos. Los que se van a llevar a cabo este año se pueden considerar una continuación. Cuando se trata de rehabilitar una obra tan antigua, es necesario contar con la colaboración de artesanos especialistas, no solo en el trabajo de la piedra, sino del hierro. El año pasado se encargó a la empresa Forxa Chado, el taller que dirige el compostelano Santiago Martínez.
Los panteones
Aunque sus residentes ya no cumplen años, los panteones que los albergan sí que lo hacen y muchos de ellos son ya centenarios. Muchos de estos panteones parecen pequeños templos o capillas, algunos de aspecto clásico, otros de semblanza gótica, dotados de un simbolismo que a los visitantes de hoy en día les resulta complicado descifrar pero que resaltaban claramente a los ojos de los contemporáneos. Se puede considerar el cementerio como una especie de museo de la arquitectura y la escultura herculina, sobre todo la de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las familias burguesas estaban dispuestas a rascarse el bolsillo para que la categoría del finado quedara patente más allá de la muerte. Es lo que se conoce como “sepulturas de distinción”.
Este año es el 125 aniversario para tres de estos panteones. Uno de ellos es el de la familia de la Iglesia, en forma de ‘portalén’ celta. Es decir, de trilito, concebido como un acceso al Paraíso con una escalinata en espiral, lo que lo convierte en un ejemplo único en este camposanto.
De la misma edad es el panteón ecléctico de la familia L. Miranda, del arquitecto Julio Galán Carvajal, destacable por su trabajo en diferentes piedras y sus forjados y, por último, el templo jónico que alberga los restos de José Mariano González, diseñado por F. Calvo con el cambio del siglo XIX al XX y que desafía el paso el tiempo.
Feáns recibirá más de 360.000 euros de inversión en 2026
Hasta los años 80, San Amaro fue el único cementerio municipal. Pero aquella fue la época del desarrollismo, del crecimiento urbano desmesurado en la ciudad, y de su población. Se hizo necesario encontrar otro espacio y este fue en Feáns, de casi un kilómetro cuadrado de extensión, mientras que San Amaro apenas supera los 800. Hoy en día es allí donde se realizan la mayor parte de las inhumaciones. Por eso el Ayuntamiento invierte aún más dinero en ellos. El año pasado se mejoraron los accesos de Feáns añadiendo una acera, algo muy necesario al encontrarse en una carretera. Pero este año se van a destinar 200.000 euros solo en ceniceros, puesto que la cremación es una opción cada vez más popular. Asímismo, se va a comprar un nuevo elevador eléctrico, con un presupuesto de 162.000 euros, para introducir los ataúdes en los nichos.