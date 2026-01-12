Neumología del Chuac detecta un alza del virus respiratorio sincitial que supone el 10% de sus ingresos

El jefe de Neumología del Chuac, Pedro Marcos Rodríguez Quintana

Si bien nos encontramos en la temporada por excelencia de la gripe, hay otras enfermedades que no se han ido a ninguna parte, como el virus respiratorio sincitial (VRS), un clásico de los meses más fríos y el responsable del 90% de los ingresos de bebés hasta la llegada de la vacuna. Y aunque se acaba de poner en marcha un ensayo clínico para saber si tendría la misma eficacia en personas mayores, este virus no pierde el tiempo y este año se ha notado un repunte en toda Galicia, superando por primera vez el umbral del 3% de positividad.

Esta tendencia ya la nota el servicio de Neumología del Chuac, cuyo jefe de sección, Pedro J. Marcos, indica que supone aproximadamente un 10% de los ingresos actuales –seis de 60 pacientes que había hospitalizados el pasado miércoles–.

Los interesados en formar parte del ensayo clínico del Sergas todavía pueden hacerlo hasta el día 31

“Este virus es súper típico. En los niños suele generar bronquiolitis, pero también se da en ancianos. En nuestro caso, afecta a los pacientes con patología respiratoria, como EPOC, asma, fibrosis pulmonar... También a los trasplantados”, explica el especialista.

En concreto, el VRS es una infección de las vías respiratorias. Muchos síntomas imitan el resfriado común, como secreción nasal, pérdida del apetito o tos, y es un virus que se transmite fácilmente. Puede viajar en gotas al estornudar o permanecer en superficies como pomos de puertas y mesas.

Mayor vigilancia

Las razones por las que este año el virus respiratorio sincitial circula más de lo habitual no están claras. Según el jefe de Neumología del Chuac, parte del motivo es que ahora “se busca más”, lo que hace que se detecten casos que a lo mejor antes pasaban desapercibidos.

Pero la realidad es que, a veces, los profesionales no entienden “muy bien cómo se mueven los virus” y depende mucho de cada año, reconoce Pedro J. Marcos. Lo que sí saben es que este es un virus típico de la época más fría y, si algo ha traído enero, son temperaturas muy bajas. Aunque la ola del VRS no comenzó este mes, sino a principios de diciembre de 2025, según los datos de la Consellería de Sanidade. Pese a que la tendencia ha sido ascendente, todavía es inferior a la observada en las tres temporadas anteriores, aunque la positividad ya alcanza el 5,7% en Galicia.

El área de A Coruña se encuentra entre las menos afectadas, pues el impacto en las hospitalizaciones no es elevado por el momento. Destaca la de Vigo, con 29 hospitalizados; seguida de la de Santiago de Compostela y Barbanza, con 26; y la de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, con 17 ingresados.

Vacuna y ensayo clínico

A la espera de ver cómo evoluciona la ola del VRS, la Xunta tiene en marcha el ensayo clínico Sincigal, un estudio pionero que busca evaluar si la vacuna reduciría las hospitalizaciones entre la población adulta –el 70% de ingresados actualmente son personas mayores de 60 años, mientras que los menores de un año suponen el 10%–.

Hasta el próximo 31 de enero estará abierta la fase de reclutamiento para todas aquellas personas mayores de 18 años que deseen formar parte del estudio, en el que ya participaron más de 16.400 personas en toda Galicia –el 87,6% de ellas tienen 60 o más años–.

En el área de A Coruña participan más de medio centenar de centros de salud, al que también se suma el Chuac. El listado puede consultarse en la web

www.sincigal.com.