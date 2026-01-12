Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La Xunta construirá 264 nuevas viviendas de promoción pública en Xuxán

Redacción
12/01/2026 21:25
Imagen de archivo del barrio de Xuxán
La Xunta construirá 264 nuevas viviendas de promoción pública en Xuxán, una vez concluya la modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que permitirá cambiar el uso de parcelas de terciario a residencial. El Consello de la Xunta dio a conocer ayer la licitación del contrato para la redacción del proyecto y dirección de obra para la construcción de las viviendas.

El contrato para la redacción del proyecto y dirección de obra se licitará por importe de más de 1,6 millones de euros. La inversión autonómica estimada en la ejecución de las obras de construcción de estas 264 nuevas viviendas superará los 50,1 millones de euros.

Las 264 nuevas viviendas se construirán en la parcela 46 de Xuxán, propiedad de la Xunta, que inicialmente estaba destinada a usos terciarios pero que, por instancia del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), se destinará a la construcción de viviendas de promoción pública una vez esté concluida la modificación puntual del PXOM por parte del Ayuntamiento. Este trámite se encuentra muy avanzado y también se modificará el uso de la parcela 44, con capacidad para otras 264 viviendas.

Con esta promoción son ya 476 las nuevas viviendas de promoción pública que la Xunta tiene en distintas fases de ejecución en la ciudad: 368 en parcelas propias de la Xunta en Xuxán, 101 en parcelas cedidas por el Gobierno local y siete viviendas dentro del programa Rexurbe.

Por otra parte, se dio a conocer que el Consello de la Xunta aprobó en la sesión de este lunes la revisión del plan de emergencia exterior (PEE) del polígono de A Grela Bens, que deja sin efecto el que está vigente desde finales del año 2021.

