A Coruña

La MiniDomus: un espacio para los más pequeños en A Coruña

MiniDomus es un espacio pensado para aprender haciendo

Belén Cebey
Belén Cebey
12/01/2026 13:43
Inés Rey en la Minidomus
La alcaldesa Inés Rey visita los nuevos módulos de la Domus
Patricia G. Fraga
La Domus de A Coruña amplía su oferta educativa con la inauguración de la MiniDomus, un nuevo espacio diseñado específicamente para niños y niñas de 0 a 6 años, que abre sus puertas con el objetivo de acercar la ciencia y el aprendizaje a los más pequeños a través del juego y la experimentación.

Dentro de MiniDomus, hay siete espacios diferentes. Los más pequeños pueden experimentar con la presión del aire lanzando pelotas por distintos recorridos, jugar con la luz y los colores creando obras luminosas, o construir con engranajes, poleas y manivelas. También hay zonas para probar el equilibrio y la gravedad montando estructuras, o para montar máquinas móviles con ruedas y cuerdas. Incluso pueden dar forma a sus ideas con piezas de construcción o crear mundos imaginarios con grandes bloques, desde dinosaurios hasta naves espaciales.

La iniciativa refuerza el compromiso de la Domus con la divulgación científica inclusiva, apostando por el aprendizaje temprano y por ofrecer experiencias educativas desde las primeras etapas de la vida. Además, el espacio ha sido diseñado para favorecer la interacción familiar, permitiendo que padres y madres acompañen a los menores durante la actividad.

La Minidomus ya está abierta al público y se perfila como uno de los nuevos atractivos para familias que visiten la Domus y la ciudad de A Coruña.

