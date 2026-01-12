La huelga del transporte por carretera deja A Coruña sin apenas autobuses

Varios piquetes en la estación de autobuses durante una de las jornada de huelga Patricia G. Fraga

Trabajadores y trabajadoras del sector del transporte de viajeros en la provincia de A Coruña están secundando este lunes una nueva jornada de paros para exigir "avances" en la negociación del convenio colectivo, con un "paro total" por parte de los mismos, según las centrales sindicales.

Se trata de una huelga convocada por los sindicatos CCOO, UGT y CIG, con la que se abre una nueva convocatoria de paros durante este mes, al igual que se realizó en diciembre. Así, en asamblea, los sindicatos aprobaron nuevas jornadas de protesta los días 12, 13, 16, 19, 20 y 23 de enero.

Los sindicatos denuncian el "inmovilismo" de la patronal de cara a la negociación del citado convenio, en el que la parte sindical demanda mejoras salariales y laborales. En este contexto, han advertido que si no hay acercamiento de las posturas los trabajadores y trabajadoras están convocadas a huelga indefinida a partir del 2 de febrero.

El transporte interurbano de A Coruña mantendrá los paros en 2026 Más información

En este sentido, inciden en que el principal motivo es la existencia de un convenio "desfasado" y "paralizado" desde hace cuatro años. Todo ello en una jornada con ampliación de servicios mínimos por parte de la Xunta de cara a garantizar los servicios esenciales aunque sin prácticamente movimiento de vehículos en ciudades como A Coruña.

"El nivel de seguimiento está siendo igual que las cuatro jornadas anteriores", ha apuntado a Europa Press el responsable de CIG Transportes, Ernesto Rei, quien ha subrayado la ausencia de incidentes en una huelga a la que están convocados unos 3.500 trabajadoras y trabajadoras.

"Había una mediación en diciembre, pero se cerró", ha dicho sobre la falta de contactos con la patronal, a la que ha culpado de la situación que atraviesa el sector y de unos paros que ha vinculado con la negociación de un convenio colectivo, que "es de hace cuatro años".

"No se puede tolerar un convenio tan desactualizado", ha apostillado para incidir en que salarios, jornada laboral y conciliación son los principales motivos de la protesta.