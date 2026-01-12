Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La huelga del transporte por carretera deja A Coruña sin apenas autobuses

Ep
12/01/2026 11:13
Huelga de transporte en A Coruña
Varios piquetes en la estación de autobuses durante una de las jornada de huelga
Patricia G. Fraga
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Trabajadores y trabajadoras del sector del transporte de viajeros en la provincia de A Coruña están secundando este lunes una nueva jornada de paros para exigir "avances" en la negociación del convenio colectivo, con un "paro total" por parte de los mismos, según las centrales sindicales.

Se trata de una huelga convocada por los sindicatos CCOO, UGT y CIG, con la que se abre una nueva convocatoria de paros durante este mes, al igual que se realizó en diciembre. Así, en asamblea, los sindicatos aprobaron nuevas jornadas de protesta los días 12, 13, 16, 19, 20 y 23 de enero.

Los sindicatos denuncian el "inmovilismo" de la patronal de cara a la negociación del citado convenio, en el que la parte sindical demanda mejoras salariales y laborales. En este contexto, han advertido que si no hay acercamiento de las posturas los trabajadores y trabajadoras están convocadas a huelga indefinida a partir del 2 de febrero.

Los sindicatos del transporte interurbano marchan desde la estación de autobuses para reclamar mejores laborales

El transporte interurbano de A Coruña mantendrá los paros en 2026

Más información

En este sentido, inciden en que el principal motivo es la existencia de un convenio "desfasado" y "paralizado" desde hace cuatro años. Todo ello en una jornada con ampliación de servicios mínimos por parte de la Xunta de cara a garantizar los servicios esenciales aunque sin prácticamente movimiento de vehículos en ciudades como A Coruña.

"El nivel de seguimiento está siendo igual que las cuatro jornadas anteriores", ha apuntado a Europa Press el responsable de CIG Transportes, Ernesto Rei, quien ha subrayado la ausencia de incidentes en una huelga a la que están convocados unos 3.500 trabajadoras y trabajadoras.

"Había una mediación en diciembre, pero se cerró", ha dicho sobre la falta de contactos con la patronal, a la que ha culpado de la situación que atraviesa el sector y de unos paros que ha vinculado con la negociación de un convenio colectivo, que "es de hace cuatro años".

"No se puede tolerar un convenio tan desactualizado", ha apostillado para incidir en que salarios, jornada laboral y conciliación son los principales motivos de la protesta.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Incendio bar Suiza

Tres meses de detención provisional para el dueño del bar suizo incendiado en Nochevieja
EFE
Natalia Gamero

Bimba y Lola incorpora a Natalia Gamero del Castillo a su Consejo de Administración
EFE
El ideal gallego

A Coruña cierra el año con los precios contenidos en el alquiler
Lara Fernández
El ideal gallego

Endesa avisa a sus 10 millones de clientes del robo de datos, incluidas cuentas bancarias
EFE