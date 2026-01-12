Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La Cámara de A Coruña impulsa la digitalización empresarial con nuevas jornadas gratuitas

Se trata de cinco seminarios online que tendrán lugar entre los meses de enero y marzo

Iván Aguiar
Iván Aguiar
12/01/2026 14:48
El presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro
La Cámara de Comercio de A Coruña, a través de su Oficina Acelera Pyme, ha programado un ciclo de cinco jornadas formativas, online y gratuitas, dirigidas a pequeñas y medianas empresas, autónomos y emprendedores con el objetivo de fomentar la transformación digital y reforzar la competitividad del tejido empresarial gallego.

El presidente, Antonio Couceiro, y el director general, Manuel Galdo

De A Coruña a Cabo Verde: la Cámara organiza una misión comercial y un seminario

Estas jornadas pretenden ayudar a facilitar la adopción de herramientas digitales en procesos clave y garantizar la protección de datos y la continuidad del negocio con el objetivo incentivar una eficiente digitalización de las pymes así como la demanda del conjunto de soluciones del catálogo del Kit Digital como oferta de soluciones clave para ello. Los interesados pueden obtener más información en la web camaracoruna.com.

Calendario de jornadas

15 de enero: transformación de procesos: digitalización fácil y práctica 

29 de enero: diseño de planes de digitalización online para negocios 

12 de febrero: guía práctica para proteger a las empresas de ciberamenazas 

26 de febrero: soberanía del dato: proteger y recuperar información crítica

12 de marzo: riesgos en ciberseguridad: cumplimiento normativo

