La protesta de los estudiantes en el hall de Derecho, hace 25 años GAGO

Un lío académico protagonizó la primera página de El Ideal Gallego de hace 25 años, cuando los estudiantes de Derecho de la Universidad de A Coruña estaban dispuestos a denunciar ante los juzgados lo que consideraban que era una iniquidad manifiesta en las calificaciones de la asignatura de Derecho Internacional. Para expresar su descontento, los futuros abogados y jueces organizaron una sentada de protesta en el hall de su facultad. Hace 75 años, tal día como hoy de 1951, el entonces alcalde, Alfonso Molina, trataba de cuadrar los presupuestos ordinarios con vistas a presentarlos ese mismo mes de enero. Cien años atrás, en 1926, era noticia la visita a A Coruña del arzobispo de Santiago, Julián de Diego y García Alcolea.

Viernes, 12 de enero de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Estudiantes de Derecho amenazan con llevar a un profesor al juzgado

Los suspensos de un examen de Derecho Internacional han provocado que se vivan momentos de tensión en la Facultad de Derecho. Los afectados por las calificaciones mantuvieron una reunión durante la jornada de ayer, 11 de enero de 2001, en la cual sostuvieron la idea de llevar el problema hasta donde sea necesario. Por ello, en el caso de que se agoten las vías dentro de la propia Universidad, los estudiantes no cesarán en su lucha y llegarán “hasta el infinito”, ya que, según afirmaron ayer, “esto también es un reflejo de lo que sucede en el resto de la Universidad”. Para materializar su protesta, los jóvenes organizaron una sentada en el hall de la facultad.

Los alumnos de Derecho vivieron ayer una jornada de reuniones en la que se firmó el recurso que presentarán al Consejo de Departamento. Durante este encuentro, los estudiantes contemplaron las posibles soluciones al problema alegando que éste era fruto de “la propia política de la facultad, en la que se intenta que se licencie la menor gente posible”.

En el capítulo de sucesos, una joven que trabajaba en el registro del Ayuntamiento de Cambre falleció asfixiada por el humo de un incendio en su piso. Las llamas se produjeron por el fallo de una estufa eléctrica que la mujer encendió antes de echarse en cama para descansar.

Viernes, 12 de enero de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Molina trata de equilibrar el presupuesto ordinario

Siguen las reuniones del Alcalde de La Coruña, Alfonso Molina Brandao, con los técnicos de la Hacienda municipal, para ir acoplando las distintas partidas del presupuesto ordinario de 1951, tarea delicada, por las alteraciones que en impuestos y en reglamentaciones para los obreros municipales se han registrado últimamente. El problema está en que los gastos tienen que aumentar forzosamente por los motivos indicados y es difícil forzar los ingresos hasta alcanzar el nivel preciso. De ahí lo laborioso de estas reuniones preparatorias.

–¿Habrá presupuesto este mes?, hemos preguntado al señor Molina.

–Por mí lo había desde octubre. Pero...

–Digo si este mes de enero podrá presentarse al Pleno.

–Creo que sí.

Martes, 12 de enero de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Gran recibimiento al Prelado de Compostela

A la una en punto de la tarde del domingo, 10 de enero de 1926, salió de Santiago en viaje a La Coruña nuestro ilustre Prelado Excmo. Sr. D. Julián de Diego y García Alcolea. En medio de aclamaciones y aplausos entró el señor Arzobispo en la Coruña próximamente a las tres y media de la tarde. La entrada fue anunciada por profusión de disparos de bombas y repique de campanas.

La comitiva se dirigió a la Iglesia parroquial de Santa Lucía por las avenidas de García Prieto, Fernández Latorre, Linares Rivas, Plaza de Orense, Sánchez Bregua, Plaza de Mina, calle de Compostela y Plaza de Lugo. Frente a la puerta de Santa Lucía se hallaba una compañía de regimiento de Isabel la Católica con escuadra de gastadores, música y bandas de cornetas y tambores que rindieron los debidos honores a la llegada del señor Arzobispo al templo de Santa Lucía.