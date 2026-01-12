Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Estrella Galicia crea el proyecto Be2Bar para ofrecer soluciones digitales a la hostelería

La empresa prevé alcanzar los 20.000 usuarios en el primer semestre de 2026

Iván Aguiar
Iván Aguiar
12/01/2026 14:40
Fu00e1brica Moru00e1s
Nueva fábrica de Estrella Galicia en Morás
Corporación Hijos de Rivera, matriz de la cerveza Estrella Galicia, pone  en marcha Be2Bar, un proyecto de soluciones digitales que pone la tecnología al servicio de hoteles, restaurantes, cafeterías y caterings.

Esta iniciativa, que prevé alcanzar los 20.000 usuarios en el primer semestre de 2026, integra "soluciones" que van desde la "gestión comercial" y la "fidelización hasta la gestión energética y de impacto positivo o el acceso a datos de venta en tiempo real", impulsando así "una hostelería cada vez más competitiva y responsable", según asegura la empresa.

Obras de la nueva fábrica de Amper en Arteixo

Así será la nueva fábrica de Amper en Arteixo: cuesta 7,8 millones de euros y se dividirá en dos recintos

Hijos de Rivera indica que esta propuesta permitirá controlar costes, optimizar el consumo energético, mejorar la planificación y reforzar la relación con el cliente. "Todo ello, desde un enfoque práctico, diseñado para que cada local pueda avanzar a su ritmo", destaca.

“Queremos estar al lado del hostelero en su trasformación digital, aportando soluciones que sumen valor añadido a su actividad diaria: gestión más ágil, oportunidades de hacer más eficiente su operación, de generar un mayor impacto positivo, de tomar decisiones con más información y, especialmente, de fortalecer la experiencia del consumidor final", señala el director general de Hijos de Rivera España y Portugal, Juan Paz.

También destaca que el compromiso de la compañía con sede en A Coruña es facilitar es ser "un aliado" que ayude a transformar "datos en oportunidades y procesos en ventajas competitivas", colaborando para que cada establecimiento avance "con seguridad hacia un modelo más exitoso y sostenible”.

Por su parte, el CTO Global (Director de Tecnología) de Corporación Hijos de Rivera,  Iván Castro, afirma que esta iniciativa se enmarca en el "ambicioso proceso de transformación digital" en el que está inmersa la compañía.

Otra iniciativa

Estrella Galicia puso en marcha en 2022 una red de locales comprometidos con la sostenibilidad entre sus cervecerías de bodega que ya suma más de 800 locales adheridos y 2.029 acciones implantadas.

Ha desarrollado iniciativas en ámbitos como la reducción de residuos, la disminución de consumo de agua y energía, el empleo de materiales sostenibles, el aislamiento o las buenas prácticas en términos de eficiencia e impacto positivo en el entorno. "Todo ello se ha materializado evitando la emisión de 341 toneladas al año de CO2 a la atmósfera, o en en un ahorro de consumo de agua de hasta 24 piscinas olímpicas, entre otras cifras destacadas", afirma la empresa.

