Estos son los autobuses que circularán en A Coruña durante la huelga del mes de enero

Autobuses en la parada de Entrejardines de A Coruña

Trabajadores del sector del transporte de viajeros en la provincia de A Coruña secundan desde este lunes, 12 de enero, una nueva jornada de paros para exigir "avances" en la negociación del convenio colectivo, con un "paro total" por parte de estos, según las centrales sindicales. Se trata de una huelga convocada por los sindicatos CCOO, UGT y CIG, con la que se abre una nueva convocatoria de paros durante este mes, al igual que se realizó en diciembre.

Así, en asamblea, los sindicatos aprobaron nuevas jornadas de protesta los días 12, 13, 16, 19, 20 y 23 de enero.

Para garantizar los transportes esenciales, la Xunta ha establecido los servicios mínimos para las huelgas convocadas este mes de enero.

Según informa el Diario Oficial de Galicia, DOG, los servicios afectados son los de transporte regular de uso general de la provincia de A Coruña, los escolares, los regulares de transporte de trabajadores y los de los usuarios de centros socioasistenciales diurnos, de mayores o de personas dependientes.

La Xunta garantiza la prestación esencial de servicios, de tal modo que en lo que respecta al transporte regular, los servicios mínimos se han fijado línea por línea.

En el caso del transporte escolar, se harán los de entrada a los centros desde las 07.30 a 10.30 horas y los de salida desde las 13.30 a 19.00 horas en los itinerarios de más de cuatro kilómetros.

Para los de transporte de trabajadores, los servicios que se harán serán los de las expediciones anteriores a las 09.00 y los posteriores a las 18.00, mientras que para los de usuarios de centros sociosanitarios diurnos, se harán los de entrada, de 08.00 a 11.30, y los de salida, de 16.30 a 20.00 horas.