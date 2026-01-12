Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Estos son los autobuses que circularán en A Coruña durante la huelga del mes de enero

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
12/01/2026 11:48
Autobuses en la parada de Entrejardines de A Coruña
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Trabajadores del sector del transporte de viajeros en la provincia de A Coruña secundan desde este lunes, 12 de enero, una nueva jornada de paros para exigir "avances" en la negociación del convenio colectivo, con un "paro total" por parte de estos, según las centrales sindicales. Se trata de una huelga convocada por los sindicatos CCOO, UGT y CIG, con la que se abre una nueva convocatoria de paros durante este mes, al igual que se realizó en diciembre. 

Un piquete a la entrada de la estación de autobuses

La huelga del transporte por carretera deja A Coruña sin apenas autobuses

Más información

Así, en asamblea, los sindicatos aprobaron nuevas jornadas de protesta los días 12, 13, 16, 19, 20 y 23 de enero. 

Para garantizar los transportes esenciales, la Xunta ha establecido los servicios mínimos para las huelgas convocadas este mes de enero. 

Según informa el Diario Oficial de Galicia, DOG, los servicios afectados son los de transporte regular de uso general de la provincia de A Coruña, los escolares, los regulares de transporte de trabajadores y los de los usuarios de centros socioasistenciales diurnos, de mayores o de personas dependientes. 

La Xunta garantiza la prestación esencial de servicios, de tal modo que en lo que respecta al transporte regular, los servicios mínimos se han fijado línea por línea. 

En el caso del transporte escolar, se harán los de entrada a los centros desde las 07.30 a 10.30 horas y los de salida desde las 13.30 a 19.00 horas en los itinerarios de más de cuatro kilómetros. 

Para los de transporte de trabajadores, los servicios que se harán serán los de las expediciones anteriores a las 09.00 y los posteriores a las 18.00, mientras que para los de usuarios de centros sociosanitarios diurnos, se harán los de entrada, de 08.00 a 11.30, y los de salida, de 16.30 a 20.00 horas.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Incendio bar Suiza

Tres meses de detención provisional para el dueño del bar suizo incendiado en Nochevieja
EFE
Natalia Gamero

Bimba y Lola incorpora a Natalia Gamero del Castillo a su Consejo de Administración
EFE
El ideal gallego

A Coruña cierra el año con los precios contenidos en el alquiler
Lara Fernández
El ideal gallego

Endesa avisa a sus 10 millones de clientes del robo de datos, incluidas cuentas bancarias
EFE