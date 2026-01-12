Mi cuenta

A Coruña

Este es el sueldo del presidente del Puerto de A Coruña

Martín Fernández Prado percibe una retribución anual de 98.500 euros, lejos de los sueldos más altos

Iván Aguiar
Iván Aguiar
12/01/2026 06:10
El presidente de la entidad, Martín Fernández Prado
El presidente de la entidad, Martín Fernández Prado
Javier Albores
El presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña percibe una retribución anual de 98.534,55 euros, una cifra que se sitúa por debajo de la media nacional de los máximos responsables del sistema portuario español, fijada en 102.438,36 euros, según los datos oficiales de retribuciones divulgados por el organismo estatal Puertos del Estado.

La cantidad que recibe el máximo responsable del Puerto coruñés —resultado de sumar el salario básico y la parte variable— coloca a A Coruña en la posición número 16 de un total de 29 del ranking nacional, lejos de los primeros puestos ocupados por Puertos del Estado y por las autoridades portuarias de Barcelona, Bilbao o Valencia, cuyos presidentes superan los 115.000 euros anuales.

Martín Fernández Prado | “El puerto es una gran parte de la cultura de todos los coruñeses”

Más información

Dentro del ámbito gallego, el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña se sitúa en segunda posición, solo por detrás de Vigo, cuyo responsable alcanza los 99.545,75 euros. Le siguen los máximos responsables de los organismos portuarios de Ferrol-San Cibrao, Marín-Pontevedra y Vilagarcía, todos ellos también por debajo de la media estatal.

En términos comparativos, el salario del presidente coruñés es casi 4.000 euros inferior a la media nacional y se encuentra a más de 24.000 euros del máximo registrado en el sistema portuario, correspondiente a Puertos del Estado.

Carrera

El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, nació en Lugo en 1966. Es arquitecto por la Universidad de Navarra, en especialidades en edificación y urbanismo. También cuenta con estudios de postgrado en la Bartlett School of Architecture (UCL) y un máster en Urbanismo en la Universidad de Harvard.

La directora de la refinería, Natalia Barreiro, y el presidente del Puerto de A Coruña, Martín Fernández Prado, se encargaron de rubricar el acuerdo ante representantes como el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano; la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el de Arteixo, Carlos Calvelo; o el presidente de Repsol, Antonio Brufau

Los desafíos del Puerto de A Coruña: "El problema más importante es nuestra enorme deuda"

Más información

Ha sido Director Xeral de Urbanismo y Ordenación del Territorio en la Xunta de Galicia (2003-05). Además, fue concejal del Ayuntamiento de A Coruña (entre los mandatos comprendidos entre 2011 y 2019 y en 2020), responsable de urbanismo, vivienda e infraestructuras (2011-15) y diputado del Parlamento de Galicia (2016-2020), donde presidió la Comisión Especial de Seguridad Viaria y fue portavoz popular en temas de universidades, urbanismo, y puertos.

Obras del acceso ferroviario al Puerto Exterior de Langosteira

Los retos del Puerto de A Coruña de 2026: del acceso ferroviario al futuro de los muelles

Más información

Entre 2009 y 2014 fue vocal del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña, en representación de la Xunta de Galicia. Desde diciembre de 2020 ocupa el cargo de presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

Desde su toma de posesión, ha conseguido el compromiso de financiación del acceso ferroviario al Puerto Exterior de Langosteira con fondos europeos Next Generation, ha iniciado el proceso de apertura a la ciudad de los muelles que se van a transformar dentro de la iniciativa Coruña Marítima y ha presentado una nueva visión del Puerto de A Coruña con el proyecto Green Port, en el que se apuesta por energías renovables para captar nuevas inversiones empresariales para la dársena de Langosteira.

