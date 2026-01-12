Mi cuenta

El examen más duro para el ocio nocturno de A Coruña

Bares, pubs y discotecas echan de menos a los estudiantes después de unas navidades históricas

Guillermo Parga
Guillermo Parga
12/01/2026 16:17
El impresionante aspecto de la tarde Nochebuena en la zona de la plaza de Vigo
El impresionante aspecto de la tarde Nochebuena en la zona de la plaza de Vigo
Joaquín Abad
Entre los muchos ámbitos a los que afecta la llamada cuesta de enero está el ocio, ahí donde los expertos aseguran que somos más propensos a recortar. La fiesta que se pegaron los coruñeses en navidades fue de órdago, hasta el punto de haber dejado en la hostelería y el ocio nocturno uno de los mejores balances históricos que se recuerda. Sin embargo, la resaca la están pagando los mismos que se beneficiaron de los días de vino y rosas, y el bajón en las dos primeras semanas de enero ha sido directamente proporcional.

Unas amigas se lo pasan en grande en Halloween 2024

El Ayuntamiento de A Coruña permitirá que las criaturas de la noche bailen hasta entrada la mañana

Héctor Cañete, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería, ya recordó en este diario que, a pesar de que las reservas y la facturación estaban en unos números muy altos, el margen de beneficio y el incremento de la cesta de la compra atenuaron notablemente el margen de beneficios. No obstante, es en la noche donde el contraste se acentúa todavía más entre lo que fue diciembre y lo que está siendo enero. Por ejemplo, Luis Diz, presidente de Galicia de Noite y gerente del grupo Pelícano, define así las navidades: "Estuvimos mejor que en años anteriores y la ampliación de horario es ideal para ello. El ocio nocturno de la ciudad sigue creciendo".

Dos camareros atienden a los clientes en Piccadilly, el local de la avenida de La Marina | cedida

Poner copas en Fin de Año en A Coruña sale más a cuenta que ser médico de guardia en el Chuac

Por su parte, Emilio Ron, director de operaciones de The Clab, destaca la seguridad en esa ecuación entre afluencia e incidentes. "Lo que ponemos siempre en valor es que no hubo ningún tipo de altercado, fueron las navidades más tranquilas que recordamos. Queremos agradecérselo a los clientes, porque han sido modélicas", dice.

La zona de Emilia Pardo Bazán y la plaza de Vigo, en los brindis de Nochebuena

¿Quiénes son los que más la montan en la noche de A Coruña?

Antonio Ruiz, el responsable de Piccadilly, Quai y La Calle, también sitúa 2025 en lo más alto de los datos de facturación. "Hemos mejorado nuestros números anteriores, sin necesidad de estirar muchos días el horario", recuerda. "Junto con agosto, en todos nuestros locales fue el mejor mes del año", añade.

Don Giorgio será uno de los locales que abran sus puertas

Una noche buena para salir en A Coruña

Otro clásico de un público tirando a maduro es el de Patachim o La Pelirroja Merche, ambos gestionados por Iván Guntín. "Los fines de semana trabajamos muy bien, mientras que en los días puntuales estuvimos más a medio gas. Me refiero a Nochebuena, Fin de Año o Reyes. Son jornadas para gente más joven, los de nuestra quinta no lo hacen tanto", sentencia.

Las causas

Tomemos como ejemplo ilustrativo lo que era A Coruña en la madrugada del sábado al domingo: las calles prácticamente desiertas y algunos puntos con overbooking de clientes. El cuáles nos llevará al argumento

Como muestra un botón, o mejor dicho una fotografía:mientras el movimiento en la calle era escaso, y algunos establecimientos habitualmente llenos apenas mostraban actividad, otros como Piccadilly registraban un llenazo total. Curiosamente, el local favorito para un público de entre 35 y 50 años. Por lo tanto, el mes de enero echa de menos a los más jóvenes, a los estudiantes que ahora mismo se encuentran preparando los exámenes.

Muchos de los empresarios, tanto en la hostelería como en el ocio nocturno, optan por cerrar y dar vacaciones a sus empleados durante estas semanas. Otros, simplemente le dan vueltas a la cabeza para encontrar la mejor forma posible de funcionar. Y es que las rebajas lo son para todo.

