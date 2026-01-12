Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Detenido en A Coruña el 'Joker de las farmacias', un ladrón que sembró el terror en las boticas

Era tan conocida por sus víctimas que incluso activaron un chat en el que advertían de su localización

Guillermo Parga
Guillermo Parga
12/01/2026 19:53
La farmacia de la calle Rosalía de Castro, durante el día de ayer
La farmacia de la calle Rosalía de Castro, durante el día de ayer
Patricia G. Fraga
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara

¿Cuántas veces se puede robar en un mismo establecimiento sin ir a la cárcel? Parece que esa es la pregunta que se ha hecho un amigo de lo ajeno al que ni la reincidencia en sus supuestas acciones ha privado, hasta ahora, de la libertad. Y eso que han sido repetidas ocasiones a lo largo de toda la ciudad. Su lugar de actuación favorito, las farmacias, así como algunos comportamientos muy particulares, ha llevado a los investigadores, que lo han detenido en las últimas horas, a calificarlo de 'El rey de las farmacias', 'el terror de las boticarias' o, directamente, 'El Joker', debido a una risa característica que recuerda al famoso antagonista de Batman.

Joyería Panaderas

Un hombre vestido de mujer entra en una joyería del centro de A Coruña y roba varias cadenas de oro

Más información

A pesar de que resulta muy complicado echar cuentas, solamente en una parafarmacia de la calle Rosalía de Castro han sido unas 20 las veces en las que se ha llevado algo sin pagar. Siempre sin intimidación ni amenazas. Puro arrojo y sentimiento de impunidad. Otras farmacias de la zona centro relatan cinco, seis u ocho incidentes atribuidos al mismo individuo, un coruñés de unos 30 años, con la sonrisa maligna y un reconocible tatuaje en el cuello. La cuestión es algo así como cuando los estudiantes logran copiar en el examen y se creen que el profesor no se entera. Otra cosa es que se haga el loco por dar la cuestión por imposible. Farmacéuticos de toda la ciudad se han organizado a través de una aplicación para ubicar al sospechoso en tiempo real, aunque en ocasiones las trabajadoras incluso se esconden en la botica por miedo al presunto delincuente.

Vehículos mal estacionados en la calle Nicaragua

El BNG de A Coruña alerta de la inseguridad peatonal en la calle Nicaragua y exige medidas al Gobierno Local

Más información

El modus operandi del Joker de las farmacias es lo más básico que un agente de Policía se pueda encontrar. “Le vale cualquier cosa”, afirman una de las afectadas. “Si puede llegar a la caja, pues se lleva la recaudación, pero muchas farmacias tienen el mostrador al fondo y, por el camino, tiene fácil encontrarse cualquier cosa”, añaden. Otras veces, según ha podido saber El Ideal, también se ha sentido tentado por coches o supermercados, aunque lo que realmente 'le pone' son las farmacias.

Lo que sea

Sobre el botín, hay de todo, como en botica: desde perfumes y medicamentos a vitaminas. Eso sí, nunca supera los 400 euros, el margen máximo hasta la consideración de delito leve. Según los expertos, tras la detención existen varios escenarios posibles, aunque uno muy probable es que, debido a la gran cantidad de intentonas, unas con más éxito que otras, el castigo se quede en una orden de alejamiento para el Joker de las farmacias de A Coruña.

Entre los afectados existe división de opiniones, pero el sentimiento mayoritario es la creciente sensación de impunidad con este tipo de acciones, y también “la inseguridad que genera entre los clientes”. De momento, la detención del Joker ha sido el mejor calmante para que las trabajadoras puedan llevar a cabo su día a día sin miedo ni ansiedad. 

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El acuerdo se suscribió este lunes por parte de los regidores

Frente común en las comarcas por los trabajadores de la firma Losán
Noelia Díaz
El ideal gallego

La Xunta construirá 264 nuevas viviendas de promoción pública en Xuxán
Redacción
Una rampa metálica permite el uso del puente mientras no se repara

El desplome de un árbol causa importantes daños en la senda fluvial que enlaza Iñás y Nós
Fran Moar
l alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, en el centro, en un pleno extraordinario del Consorcio celebrado en 2024

Oleiros denuncia la deuda millonaria de tres municipios con el Consorcio As Mariñas
Fran Moar