Detenido en A Coruña el 'Joker de las farmacias', un ladrón que sembró el terror en las boticas

¿Cuántas veces se puede robar en un mismo establecimiento sin ir a la cárcel? Parece que esa es la pregunta que se ha hecho un amigo de lo ajeno al que ni la reincidencia en sus supuestas acciones ha privado, hasta ahora, de la libertad. Y eso que han sido repetidas ocasiones a lo largo de toda la ciudad. Su lugar de actuación favorito, las farmacias, así como algunos comportamientos muy particulares, ha llevado a los investigadores, que lo han detenido en las últimas horas, a calificarlo de 'El rey de las farmacias', 'el terror de las boticarias' o, directamente, 'El Joker', debido a una risa característica que recuerda al famoso antagonista de Batman.

A pesar de que resulta muy complicado echar cuentas, solamente en una parafarmacia de la calle Rosalía de Castro han sido unas 20 las veces en las que se ha llevado algo sin pagar. Siempre sin intimidación ni amenazas. Puro arrojo y sentimiento de impunidad. Otras farmacias de la zona centro relatan cinco, seis u ocho incidentes atribuidos al mismo individuo, un coruñés de unos 30 años, con la sonrisa maligna y un reconocible tatuaje en el cuello. La cuestión es algo así como cuando los estudiantes logran copiar en el examen y se creen que el profesor no se entera. Otra cosa es que se haga el loco por dar la cuestión por imposible. Farmacéuticos de toda la ciudad se han organizado a través de una aplicación para ubicar al sospechoso en tiempo real, aunque en ocasiones las trabajadoras incluso se esconden en la botica por miedo al presunto delincuente.

El modus operandi del Joker de las farmacias es lo más básico que un agente de Policía se pueda encontrar. “Le vale cualquier cosa”, afirman una de las afectadas. “Si puede llegar a la caja, pues se lleva la recaudación, pero muchas farmacias tienen el mostrador al fondo y, por el camino, tiene fácil encontrarse cualquier cosa”, añaden. Otras veces, según ha podido saber El Ideal, también se ha sentido tentado por coches o supermercados, aunque lo que realmente 'le pone' son las farmacias.

Lo que sea

Sobre el botín, hay de todo, como en botica: desde perfumes y medicamentos a vitaminas. Eso sí, nunca supera los 400 euros, el margen máximo hasta la consideración de delito leve. Según los expertos, tras la detención existen varios escenarios posibles, aunque uno muy probable es que, debido a la gran cantidad de intentonas, unas con más éxito que otras, el castigo se quede en una orden de alejamiento para el Joker de las farmacias de A Coruña.

Entre los afectados existe división de opiniones, pero el sentimiento mayoritario es la creciente sensación de impunidad con este tipo de acciones, y también “la inseguridad que genera entre los clientes”. De momento, la detención del Joker ha sido el mejor calmante para que las trabajadoras puedan llevar a cabo su día a día sin miedo ni ansiedad.