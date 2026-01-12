Denuncian que en la zona en la murió atropellado un octogenario sigue cerrada la pasarela peatonal para cruzar Alfonso Molina

Imagen del atropello mortal de un octogenario en Alfonso Molina el domingo 11 de enero Archivo El Ideal Gallego

Este domingo, 11 de enero, por la noche fallecía en Alfonso Molina un octogenario. El hombre fue atropellado por un coche a la altura de la salida de autopista, en dirección entrada a la ciudad de A Coruña. El peatón trató de cruzar la avenida a pie y fue arrollado por un coche, muriendo casi en el acto.

Según vecinos de Eirís, detrás de este trágico suceso no está la tanto la explicación de que se pudiese desorientar, sino la falta de infraestructuras para poder cruzar de forma segura la avenida principal de entrada a la ciudad y que en sus dos márgenes cuenta con numerosos servicios y viviendas.

Según la presidenta vecinal, Mónica Díaz, el problema radica en el cierre desde hace más de un año de la pasarela peatonal que permitía cruzar ese tramo de Alfonso Molina, a la altura de la Coca-Cola.

"La pasarela peatonal que une hasta A Zapateira o hasta otro lado de Alfonso Molina fue cerrada por obras, se supone que para cuatro meses, y en marzo de 2025 tenía que estar abierta pero sigue cerrada", explica Mónica Díaz.

Según la representante de los vecinos, el cierre de la pasarela peatonal obliga a los que quieren cruzar de un lado a otro de Alfonso Molina a "hacer un montón de kilómetros". "La gente mayor a veces, desesperada, pasa de hacer un montón de kilómetros para dar una vuelta criminal y acaba haciendo lo que no se debe, cruzar mal", explica.

Según Mónica Díaz, el camino para poder ir de un lado a otro en esta zona más pegada a A Zapateira obliga a una vuelta de dos kilómetros más, yendo hacia la pasarela que está junto a la gasolinera de Alfonso Molina, para luego volver a subir, o bien ir hasta Palavea por el lateral de la Fábrica de Armas.

Por ello, los vecinos vuelven a reclamar que se reabra la pasarela peatonal que tenía "que estar ya abierta en mucho tiempo, y ni está, ni está en trazas".