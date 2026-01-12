Parque de Santa Margarita Quintana

El Concello de A Coruña ha puesto en marcha este lunes las obras de mejora y renovación del parque de Santa Margarita, uno de los principales pulmones verdes de la ciudad. Los trabajos, impulsados por el gobierno municipal que dirige Inés Rey, supondrán una inversión superior a los 740.000 euros y permitirán modernizar caminos, zonas verdes y equipamientos de ocio en un recinto de más de 78.000 metros cuadrados.

Las primeras actuaciones comenzaron esta misma mañana en el sector más próximo a los accesos desde la calle Padre Sarmiento, tras la llegada de la maquinaria necesaria para ejecutar el plan de intervención. En los próximos días, las obras ya serán visibles en distintos puntos del parque.

El proyecto, adjudicado a la empresa Jardinería Arce, contempla la renovación y adaptación de caminos y sendas, la ampliación y mejora de los equipamientos deportivos y de ocio, así como la incorporación de nuevas especies arbustivas en las áreas verdes.

Entre las actuaciones previstas destaca la creación de un nuevo circuito de senderos con firme de cemento-xabre, que aprovechará espacios actualmente infrautilizados y permitirá una mejor conexión entre las distintas zonas de ocio y esparcimiento del parque. Además, se renovará el mobiliario urbano para dotarlo de una mayor uniformidad estética, con especial atención a áreas más deterioradas como los merenderos.

El parque ganará también nuevos espacios deportivos y de juego. En el nordeste del recinto se construirá una zona de calistenia sobre el espacio deportivo ya existente, conectada con nuevas pistas para correr. En paralelo, se crearán más senderos en el sector sur-sureste, mejorando la interconexión del mobiliario de ocio ya instalado.

Asimismo, el Concello ampliará la zona de juegos infantiles situada junto al acceso desde la avenida de Arteixo, incorporando nuevos elementos que permitirán ampliar el rango de edades de uso de un área muy frecuentada por las familias.

El plan de mejora incluye también actuaciones en iluminación y señalización. Se instalarán nuevos focos más eficientes en el entorno de elementos patrimoniales como el hórreo y el cruceiro, contribuyendo a su puesta en valor. Además, se renovará la señalización del parque para mejorar la orientación de los visitantes y dotarla de una imagen más homogénea.

Con esta intervención, el Concello busca reforzar el papel del parque de Santa Margarita como espacio de encuentro, ocio y deporte, adaptándolo a las necesidades actuales de la ciudadanía.