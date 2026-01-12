Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Arden en una hora dos coches mientras circulaban por A Coruña

El primero se incendió en Gregorio Hernández y el segundo, en Alfonso Molina

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
12/01/2026 09:28
Arde un coche en Alfonso Molina
A la derecha, el coche que ardió en Alfonso Molina
Lunes de caos de tráfico en A Coruña. A los ya habituales problemas de circulación en los accesos y salidas de la ciudad del inicio de semana se le unieron este 12 de enero dos sucesos.

Dos coches ardieron en el intervalo de una hora en dos puntos diferentes de la ciudad, ambos mientras circulaban.

El primer incendio se produjo en Gregorio Hernández a las 6.50 horas a la altura de la gasolinera en sentido salida de la ciudad.Los bomberos tuvieron que apagar las llamas, que solo afectaron al vehículo implicado.El segundo fue en Alfonso Molina, a la altura del barco que marca el desvío hacia Matogrande. Un coche se incendió a las 7.50 horas y la Policía Local se vio obligada a cortar el ramal que lleva de la AC-11 al barrio.Aunque no se produjeron más daños que los propios en el coche, el intenso tráfico y el corte del acceso a Matogrande hasta las ocho y media provocó un colapso de la circulación que llevó los atascos hasta la zona de Perillo, en Oleiros.

Fran Moar