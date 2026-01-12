Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña cierra parques y jardines por la alerta amarilla por viento

Jorge BarallobreAndrea López Ramos
Jorge Barallobre y Andrea López Ramos
12/01/2026 12:26
Parque de los Jardines de Méndez Núñez cerrado por la alerta climática, foto de archivo
El Ideal Gallego
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El Ayuntamiento de A Coruña ha decretado el cierre de todos los parques y jardines de la ciudad durante el día y la noche de hoy como medida preventiva ante la alerta meteorológica amarilla por viento activada en la ciudad.

Desde el consistorio se hace un llamamiento a la ciudadanía para que siga en todo momento las indicaciones de los equipos de emergencias, con el objetivo de evitar riesgos derivados de las rachas de viento, como la caída de ramas, árboles o elementos del mobiliario urbano.

Esta decisión llega en un contexto de inestabilidad meteorológica continuada, después de que ayer se activase una alerta naranja por temporal costero en el litoral coruñés. Según las previsiones, el viento podría superar la fuerza ocho y el oleaje alcanzar los cinco metros, lo que llevó a las autoridades a suspender toda actividad deportiva en el mar y a reforzar las recomendaciones de seguridad en la franja litoral.

Temporal en A Coruña, olas

A Coruña se enfrentará a una nueva alerta naranja por temporal costero

Más información

La semana avanza marcada por los cielos nublados, las precipitaciones persistentes y el viento, con temperaturas frías pero habituales para esta época del año. Tras un lunes pasado por agua, este martes y miércoles continuarán las lluvias intermitentes y la nubosidad, con ligeros descensos térmicos.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Incendio bar Suiza

Tres meses de detención provisional para el dueño del bar suizo incendiado en Nochevieja
EFE
Natalia Gamero

Bimba y Lola incorpora a Natalia Gamero del Castillo a su Consejo de Administración
EFE
El ideal gallego

A Coruña cierra el año con los precios contenidos en el alquiler
Lara Fernández
El ideal gallego

Endesa avisa a sus 10 millones de clientes del robo de datos, incluidas cuentas bancarias
EFE