A Coruña cierra parques y jardines por la alerta amarilla por viento

Parque de los Jardines de Méndez Núñez cerrado por la alerta climática, foto de archivo El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de A Coruña ha decretado el cierre de todos los parques y jardines de la ciudad durante el día y la noche de hoy como medida preventiva ante la alerta meteorológica amarilla por viento activada en la ciudad.

AVISO | Por mor da alerta metelorolóxica amarela por vento, os parques e xardíns da cidade permanecerán pechados durante o día e a noite de hoxe



Pregamos á cidadanía seguir as indicacións dos equipos de emerxencias en todo momento pic.twitter.com/xkO0DqmybY — Concello da Coruña (@ConcelloCoruna) January 12, 2026

Desde el consistorio se hace un llamamiento a la ciudadanía para que siga en todo momento las indicaciones de los equipos de emergencias, con el objetivo de evitar riesgos derivados de las rachas de viento, como la caída de ramas, árboles o elementos del mobiliario urbano.

Esta decisión llega en un contexto de inestabilidad meteorológica continuada, después de que ayer se activase una alerta naranja por temporal costero en el litoral coruñés. Según las previsiones, el viento podría superar la fuerza ocho y el oleaje alcanzar los cinco metros, lo que llevó a las autoridades a suspender toda actividad deportiva en el mar y a reforzar las recomendaciones de seguridad en la franja litoral.

La semana avanza marcada por los cielos nublados, las precipitaciones persistentes y el viento, con temperaturas frías pero habituales para esta época del año. Tras un lunes pasado por agua, este martes y miércoles continuarán las lluvias intermitentes y la nubosidad, con ligeros descensos térmicos.