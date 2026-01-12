A Coruña cierra el año con los precios contenidos en el alquiler

Una mujer observa el escaparate de una inmobiliaria Archivo El Ideal Gallego

A Coruña cierra el año conteniendo los precios del alquiler. Según los datos publicados por el Observatorio de Vivienda de Galicia, del Instituto Galego da Vivenda e Solo (organismo dependiente de la Xunta), el importe medio de la renta mensual de los contratos firmados en diciembre fue de 686 euros, mientras el número de fianzas depositadas fue de 210, la cifra más baja del año, como es normal en el último mes de cada ejercicio. No obstante, la tendencia anual manifiesta que, desde que se declaró A Coruña como zona de mercado residencial tensionado, el coste del arrendamiento ni ha subido ni ha afectado en el número de alquileres firmados.

En 2025 el IGVS registró 5.594 fianzas, la cifra más alta de Galicia. El importe medio fue de 731 euros, también el precio más exclusivo de las siete ciudades gallegas, pero con matices. Desde que el 30 de julio entró en vigor la declaración de zona tensionada, el precio del alquiler no volvió a subir. Si en julio la media del arrendamiento estaba en 771 euros al mes, en agosto pasó a 714; en septiembre, a 715; en octubre, a 736; en noviembre, a 713; y en diciembre, a los mencionados 686. Todo ello teniendo en cuenta que el pico se alcanzó en junio, cuando la media del alquiler llegó a ser de 771 euros. En Galicia, Vigo es la segunda urbe más cara, con 697 euros de media en el precio del alquiler y 5.015 fianzas depositadas.

En lo relativo a los contratos firmados, si bien julio y junio fueron los meses con un mayor número de firmas, con 713 y 634 respectivamente, septiembre fue el tercer mes con una mayor cifra, con 537. En octubre y noviembre fueron 430 y 373 los alquileres firmados respectivamente, siguiendo la línea del primer tramo del año. El precio del arrendamiento en A Coruña, no obstante, es un 7,6% más caro que hace un año, cuando la media anual fue de 679 euros.