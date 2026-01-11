accidente alfonso molina10 (1) Carlota Blanco

Un hombre de unos 80 años de edad, vecino de Labañou, falleció alrededor de las ocho de la tarde de hoy al ser arrollado por nu vehículo cuando cruzaba Alfonso Molina.

Según fuentes de los servicios de emergencia el accidente tuvo lugar a la altura de la salida de autopista, en dirección entrada a la ciudad. El peatón trató de cruzar la avenida a pie, y fue arrollado por un vehículo, muriendo casi inmediatamente.

Al lugar de los hechos acudieron efectos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que cortaron un carril, a la espera del levantamiento del cadáver. Se especula con que el fallecido se hubiera desorientado y que por eso trató de cruzar la calzada.