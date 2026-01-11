Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Nueva idea gastronómica y musical en el Palacio de la Ópera, con una cena romántica por San Valentín con la OSG

Redacción
11/01/2026 06:00
Una de las cenas posconcierto de la OSG
Una de las cenas posconcierto de la OSG
Patricia G. Fraga
El Palacio de la Ópera y la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) comenzaron el pasado otoño una colaboración que se transformó en las cenas posconcierto que se cerraron con notable éxito. Ahora, el Palacio propone una nueva alternativa, en esta ocasión para celebrar San Valentín: una cena romántica con una actuación exclusiva de la Sinfónica de Galicia.

El 14 de febrero, el Palacio de la Ópera se convertirá en el entorno perfecto para la celebración de una noche inolvidable donde emoción, complicidad, gastronomía y música se darán la mano.

Cena posconcierto de la OSG en colaboración con el Palacio de la Ópera

El Palacio de la Ópera y la OSG evolucionan sus cenas posconcierto

En esta ocasión, el menú estará conformado por entrante, plato principal y postre, a lo que se añadirán aguas minerales, café e infusiones y bodega. El entrante será una crema de maíz con vieira a la plancha y crujiente de kikos. El plato principal, papillote de pescado del día con mejillón, verduritas y puré de coliflor y noisette. Para finalizar, el postre es un vasito de brownie con toffee. El precio de la velada es de 40 euros y requiere reserva previa en eventos@palaciodelaopera.com o 981 14 04 04.

El pasado otoño comenzaban las colaboraciones entre la Orquesta Sinfónica de Galicia y el Palacio de la Ópera. En aquel momento, el gerente del Consorcio para la Promoción de la Música, Juan Antonio Cuéllar, decía que esta conjunción buscaba convertir el Palacio “en un lugar de referencia para la ciudad”.

Desde el primer momento, esa colaboración se tradujo en éxito con la buena acogida de las cenas posconcierto, que desde la primera registraron llenos, con la presencia de personalidades diversas de la sociedad coruñesa, como el exalcalde Francisco Vázquez, Javier Ozores, Antonio Fontenla o el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, entre otros, además de miembros de la orquesta, como el propio Cuéllar o el director de la OSG, Roberto González-Monjas.

Cena posconcierto con miembros de la OSG en el Palacio de la Opera.jpg

Lleno absoluto en la primera cena posconcierto con la OSG en el Palacio de la Ópera

Tras dos sesiones, el concepto evolucionó a una cena tipo cóctel, que se celebró el 21 de noviembre, la última hasta la fecha. Ahora el Palacio de la Ópera propone una nueva cena, la de San Valentín, que promete ser una experiencia pensada para compartir, sentir y recordar, “porque hay momentos que se viven mejor cuando el amor y la música se encuentran”, apuntan desde el propio recinto cultural sobre una velada a la que han añadido el eslogan ‘Amor y música. Unidos en una cena única’. El comienzo de esta cena está previsto para las 22.00 horas.

