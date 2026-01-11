Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

María Jesús Lorenzana visita la exposición dedicada a Fernando Álvarez de Sotomayor

Redacción
11/01/2026 05:50
La familia del pintor posa junto a la conselleira, ayer en la Fundación Barrié
cedida
La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, visitó en la jornada de ayer en la Fundación Barrié la exposición Fernando Álvarez de Sotomayor (1875-1960), una muestra monográfica con la que se conmemora el 150 aniversario del nacimiento del artista ferrolano y que se clausura hoy en la ciudad. La propuesta realiza un recorrido cronológico para conocer las distintas etapas artísticas por las que pasó el autor. En el recorrido, Lorenzana estuvo acompañada por una de las nietas del pintor, Myriam Álvarez de Sotomayor, y por Ana Álvarez de Sotomayor, una de las bisnietas, así como por la directora de la Fundación Barrié, Carmen Arias.

Álvarez de Sotomayor, el pintor que lideró los designios coruñeses desde María Pita

Las piezas que se abrieron al público, con entrada gratuita, en el pasado mes de octubre, proceden de diferentes instituciones y colecciones privadas de España, Chile, Italia y Francia. Así, desde la Fundación Barrié conmemoran el 150 aniversario de Sotomayor, nacido en la ciudad naval el 25 de septiembre de 1875. El visitante se acerca, en primer lugar, a la etapa del pintor más diversa temáticamente, para continuar después con los cuadros que realizó en Chile, a partir de 1908. Posteriormente se puede apreciar la dominación de los temas de costumbres y del retrato elegante, que evolucionan en la década de 1930.

