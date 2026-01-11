Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Los guiños de Feijóo a A Coruña en la Interparlamentaria del PP

El líder popular dijo a los presentes que "si estáis a la moda, es que vestís como dicta A Coruña", en referencia a Inditex

Redacción
11/01/2026 14:15
Feijóo, durante el acto de esta mañana en Palexco
Feijóo, durante el acto de esta mañana en Palexco
Quintana
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, hizo varios guiños hacia A Coruña, ciudad en la que habita, durante la celebración de la 28 Interparlamentaria de su partido, que se celebró este fin de semana en la misma urbe herculina, en el recinto de Palexco. Así, el líder popular quiso halagar a una ciudad que, como destacó ante la plana mayor del partido, presente en el acto, es un ejemplo de la calidad gallega.

Lo primero que destacó Feijóo de la ciudad fue su gastronomía. "Es imbatible. Hay otros lugares de España que también merecen ese primer lugar en el puesto de los mejores, que puede ir variando", explicó, para asegurar no obstante que como en A Coruña y en Galicia no se come en ningún otro sitio. Como muestra, dio buena cuenta de que los parlamentarios, senadores y altos cargos del partido reunidos este fin de semana en la ciudad han disfrutado estos días con la restauración y la hostelería local. 

Lorenzo, durante su intervención esta mañana

Miguel Lorenzo, en la Interparlamentaria del PP: "Ya gobernamos en A Coruña, y lo volveremos a hacer"

Más información

Pero si hay algo que en opinión del mandatario demuestra que "A Coruña es calidad" es su tejido productivo. "Si quieres probar una de las mejores cervezas de Europa, tienes aquí la Estrella Galicia", dijo como ejemplo. "Y mirad vuestras etiquetas, vuestra ropa. Si estáis a la moda, es que vestís como dicta A Coruña", mencionó en referencia al gigante textil Inditex. "Por eso estamos aquí", aludió, explicando por qué el Partido Popular decidió celebrar su cónclave político en tierra herculina. 

Precisamente, el líder popular tuvo palabras de agradecimiento tanto hacia su sucesor en la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el líder del PP provincial, Diego Calvo, ambos presentes en el acto, por organizar un evento clave para el partido. "Gracias al PPdeG por esta acogida. Galicia demuestra que podemos gobernar, como hemos hecho durante tantas legislaturas", comentó. 

Sobre gobernar, de hecho, también habló cuando mencionó con al líder del PP local, Miguel Lorenzo, de quien dijo que no gobierna en A Coruña pese a ser el vencedor de las pasadas elecciones municipales: "Cosas del sanchismo". Algo parecido le dijo Elías Bendodo, que aseguró que pasó las navidades en la ciudad preparando junto a Lorenzo el acto: "Es el tipo de alcalde al que todo el mundo saluda por la calle, lo que solo puede ser una antesala de su futura victoria electoral".

Galicia muestra "músculo"

El propio Rueda, en su intervención, también tuvo palabras hacia A Coruña. En primer lugar, y como Feijóo, se refirió a la gastronomía, despachando un pique amistoso con Bendodo: "El mejor pulpo del mundo se come aquí, te pongas como te pongas". El propio Bendodo, a su vez, le devolvió el gesto agradeciendo su "fichaje" por el Basket Coruña, después de que ayer Calvo y Miguel Tellado le regalasen una camiseta del equipo local. 

"Gracias por haber apoyado tanto la hostelería y el comercio local estos días", resumió Rueda. Asimismo, valoró el volumen de personas presentes en Palexco: "El auditorio está a tope, hay muchísima gente fuera que no ha podido ni sentarse, y está aquí apoyando". "En nombre del PP, del PPdeG, agradezco al PP de A Coruña su labor. Cuando hay que demostrar músculo los gallegos lo demostramos como en ningún otro sitio", sentenció.

