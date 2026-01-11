La galería de Os Castros es candidata a acoger la próxima escalera cubierta de A Coruña

Un peatón afronta la larga escalera de la avenida de Oza German Barreiros

Uno de los motivos por los que la calidad de vida es mejor en el centro que en la periferia son las cuestas que tienen que afrontar los sufridos residentes de Os Mallos, Monte Alto, la Sagrada Familia o A Falperra. Uno de estos barrios, Os Castros, podría contar con una escalera mecánica que ayudaría salvar el desnivel existente entre la avenida de Oza y la calle de la Merced: la de la galería comercial de Os Castros.

En efecto: en los presupuestos de este año se incluye una pequeña partida para la redacción de un estudio de accesibilidad en la avenida de Oza, y la calle de la Merced. Son 50.000 euros que permitirán investigar las posibilidades que ofrece para el tráfico peatonal esta infraestructura casi olvidada.

90 escalones divididos en doce tramos tiene la escalera de la avenida de Oza que salva el desnivel con la calle de la Merced

Situada en el número 148 de la avenida de Oza, son 90 escalones divididos en doce tramos. Se trata de la segunda escalera más larga de A Coruña, solo por detrás de la de Maestro Clavé, que ya está mecanizada desde hace años. Esta última sufre continuas averías debido a su exposición a los elementos, pero de construirse otra en la vieja galería comercial, tendría la ventaja de estar cubierta. Sería, además, la segunda escalera mecánica cubierta de A Coruña, después de que se inaugurara una en septiembre en Monte Alto, entre Adelaida Muro y Ángel Rebollo. Una cubierta permite alargar su vida útil al protegerla de la lluvia y de la suciedad que se introduce en los mecanismos.

Os Castros es el barrio que más ascensores públicos tiene en su haber: en julio del año pasado se inauguraron dos consecutivos, uno en la calle Pintor Villar Chao y otro en Javier Montes. Pero ya en 2021 se había puesto en marcha uno en la rotonda de Os Castros, y antes otro en el mirador de San Diego. El de Os Castros fue proyectado durante el Gobierno de la Marea pero inaugurado por Inés Rey, pero suscita quejas porque solo salva parte de la empinada cuesta de la avenida de la Concordia.

La Concejalía de Movilidad prefiere los ascensores sobre las escaleras mecánicas porque los primeros son los únicos que permiten una movilidad universal. Es decir, que puede utilizarlos incluso gente que se desplaza en silla de ruedas. Sin embargo, solo pueden moverse verticalmente, así que no pueden seguir la cuesta. Los ingenieros suelen solucionar este problema instalando más de un ascensor en la misma cuesta, como ocurrió precisamente en Pintor Villar Chao y Javier Montes.

El tramo más empinado

Una escalera mecánica entre la avenida de Oza y la Merced permitiría salvar el tramo más empinado de la avenida de la Concordia, y sería muy útil a los vecinos que tienen que subirla diariamente. Sin embargo, no será hasta que tenga el estudio sobre la mesa que el Gobierno local tome una decisión sobre esta infraestructura que, por otro lado, tampoco es la única escalera de la calle de la Merced.

Hay que pensar que, a día de hoy, el centro comercial de Os Castros alberga unos pocos negocios y está decorado con numerosas pintadas. Quizá una mejora de accesibilidad también ayudaría a renovar la galería y hacerla más atractiva, al convertirla en una zona de paso, generando un efecto similar al que tienen las peatonalizaciones que ha llevado a cabo el Gobierno de Inés Rey en calles como Ramón Cabanillas, Alcalde Marchesi o la calle Compostela.