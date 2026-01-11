Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La coruñesa Elsa Urquijo, reconocida por la revista Forbes España como una de las arquitectas a seguir

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
11/01/2026 17:21
Anuncio de la mención especial de Forbes a Elsa Urquijo
Anuncio de la mención especial de Forbes a Elsa Urquijo
Instagram
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

La arquitecta coruñesa Elsa Urquijo ha sido seleccionada como una de las 50 profesionales más destacables de 2026 por la revista Forbes España, siendo la única gallega del listado, pues el resto de estudios operan en Madrid, Barcelona o Valencia. Urquijo cuenta con su propio estudio, Elsa Urquijo Arquitectos, ubicado en la plaza de Ourense, donde trabaja junto a su marido, Andrés Conde.

Su trabajo mantiene una estrecha vinculación con Inditex, especialmente desde la etapa de Marta Ortega al frente del grupo, para el que ha desarrollado numerosos proyectos caracterizados por un enfoque innovador y contemporáneo. El estudio cuenta con un equipo de más de 25 profesionales, que incorpora referencias a las raíces gallegas en muchos de sus diseños, un planteamiento que le ha valido diversos reconocimientos en el ámbito de la arquitectura.

Entre sus trabajos para Inditex destacan tiendas de Zara en ciudades como Nueva York, Hong Kong, Viena o Madrid, incluyendo los emblemáticos locales de Serrano y Gran Vía, firmados por Urquijo. En A Coruña es también responsable del espacio destinado a la Fundación Marta Ortega Pérez, que actualmente acoge la exposición dedicada a la fotógrafa Annie Leibovitz.

annie (109)

La exposición de Annie Leibovitz apunta a éxito: 34.000 visitas en su primer mes

Más información

Además de su colaboración con Inditex, Urquijo ha desarrollado otros proyectos relevantes, como el centro social de Padre Rubinos, las residencias de mayores de la Fundación Amancio Ortega —ambos en A Coruña— o las instalaciones de Proyecto Hombre en Santiago de Compostela.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

María Begoña Fernández, con su cámara y sus prendas

A Coruña tiene una tienda de ropa para enmarcar
Guillermo Parga
Pollitos recién nacidos en la incubadora de la Casa de las Ciencias

El Ayuntamiento licita el contrato para suministrar huevos gallados a la Casa de las Ciencias
Abel Peña
Ilustración de Gosia Trebacz

O soño de Patti Smith
Xulio Valcárcel
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa a su llegada al tribunal federal de Manhattan

Nicolás Maduro, desde Estados Unidos: "Estamos bien, somos unos luchadores"
EFE