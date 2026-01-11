La coruñesa Elsa Urquijo, reconocida por la revista Forbes España como una de las arquitectas a seguir

Anuncio de la mención especial de Forbes a Elsa Urquijo Instagram

La arquitecta coruñesa Elsa Urquijo ha sido seleccionada como una de las 50 profesionales más destacables de 2026 por la revista Forbes España, siendo la única gallega del listado, pues el resto de estudios operan en Madrid, Barcelona o Valencia. Urquijo cuenta con su propio estudio, Elsa Urquijo Arquitectos, ubicado en la plaza de Ourense, donde trabaja junto a su marido, Andrés Conde.

Su trabajo mantiene una estrecha vinculación con Inditex, especialmente desde la etapa de Marta Ortega al frente del grupo, para el que ha desarrollado numerosos proyectos caracterizados por un enfoque innovador y contemporáneo. El estudio cuenta con un equipo de más de 25 profesionales, que incorpora referencias a las raíces gallegas en muchos de sus diseños, un planteamiento que le ha valido diversos reconocimientos en el ámbito de la arquitectura.

Entre sus trabajos para Inditex destacan tiendas de Zara en ciudades como Nueva York, Hong Kong, Viena o Madrid, incluyendo los emblemáticos locales de Serrano y Gran Vía, firmados por Urquijo. En A Coruña es también responsable del espacio destinado a la Fundación Marta Ortega Pérez, que actualmente acoge la exposición dedicada a la fotógrafa Annie Leibovitz.

Además de su colaboración con Inditex, Urquijo ha desarrollado otros proyectos relevantes, como el centro social de Padre Rubinos, las residencias de mayores de la Fundación Amancio Ortega —ambos en A Coruña— o las instalaciones de Proyecto Hombre en Santiago de Compostela.