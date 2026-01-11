Juzgan a un hombre por entrar en el domicilio de su expareja a la que tenía prohibido acercarse

Audiencia Provincial de A Coruña Germán Barreiros

La Audiencia Provincial de A Coruña celebra los días 13, 14 y 15 un juicio con Tribunal de Jurado contra un hombre acusado de violación de morada y quebrantamiento de condena, en relación a una causa procedente de Violencia sobre la Mujer.

Según el escrito fiscal, el procesado tuvo una relación sentimental con una mujer, pero en febrero de 2020 se acordó judicialmente conceder una orden de protección a favor de ella, que le imponía a él la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la expareja o de su domicilio, junto a la de no comunicarse.

Sin embargo, añade que en julio de 2020 el hombre acudió al portal del edificio en el que residía la mujer, en A Coruña, encontrándose con ella y con la hija. Además, uno de los días pasó varias veces tanto andando como en coche, hechos que se repitieron en agosto. En una ocasión accedió al piso de la mujer sin el permiso de esta.

"El acusado cometió los hechos con sus plenas facultades volitivas y con sus plenas facultades intelectivas", remarca Fiscalía por lo que pide imponer la pena de 1 año, 3 meses y 1 día de prisión, además del pago de una indemnización de 600 euros.