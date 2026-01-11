Agentes de la Policía Local, hace 25 años, en el bajo de Ramón y Cajal GAGO

Un susto importante se llevaron hace 25 años los vecinos de la calle Ramón y Cajal debido al escape de gas registrado en las bombonas de un restaurante. El fuerte olor alertó a los residentes, pero la situación quedó controlada sin que hubiese que lamentar ningún daño, ni material ni personal. Fue uno de los asuntos incluidos en El Ideal Gallego del 11 de enero de 2001, el día después de la moción de censura presentada por el BNG contra el Gobierno autonómico de Manuel Fraga. Hace 50 años, a estas alturas de 1976, el Palacio de los Deportes de Riazor se preparaba para servir de escenario para el concurso ‘Trofeo’, de RTVE. En 1951, hace 75 años, Dionisio Gamallo Fierros ofrecía una conferencia en el Museo Provincial de Bellas Artes.

Hace 25 años | Un escape de gas genera alarma entre los vecinos de Ramón y Cajal

Lo que pudo ser una grave accidente se quedó en un pequeño susto. El escape de gas de unas bombonas destinadas para uso industrial que se produjo en la mañana de ayer, 10 de enero de 2001, en el bajo número 15 de la calle Ramón y Cajal, donde está ubicado el restaurante Marea, no tuvo consecuencias. Los vecinos alertados por el fuerte olor a gas llamaron a la Policía Local, que acudió al lugar, pero al encontrarse el restaurante cerrado tuvieron que llamar a los bomberos para que abriesen el local y retirasen las bombonas. Mientras tanto y para evitar que alguna persona pudiese arrojar algún objeto que produjese fuego, acordonaron la zona y restringieron el paso a los peatones.

Mientras, el BNG presentó una moción de censura contra el Gobierno de la Xunta. Los nacionalistas justifican esta acción en la grave crisis que, en su opinión, está atravesando Galicia. El resto de partidos de la oposición ya anunciaron que no apoyarán esta iniciativa por considerarla inútil y el PP la definió como un “nuevo zapatazo de Beiras”.

Además, Betanzos considera prioritaria la limpieza del Mendo para evitar que se produzcan más riadas en el futuro. El alcalde, Manuel Lagares, recorrió ayer las zonas afectadas por las inundaciones acompañado por el secretario xeral de los socialistas gallegos, Emilio Pérez Touriño.

Hace 50 años | Invitación a los escolares para el concurso “Trofeo”

Radio Televisión Española ha cursado, a través de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, una invitación para asistir al concurso denominado “Trofeo”, que tendrá lugar los próximos días 15 y 16 del presente mes de enero de 1976, de 11 a 12 de la mañana, en el Pabellón Municipal de Deportes, a cuyo fin esta Delegación se complace en transmitir dicha invitación a los directores de los diferentes Centros de E. G. B. de esta capital, a fin de que permitan la asistencia a dicho concurso al número de alumnos que estimen oportuno.

Por otra parte, don Manuel Varela Siaba, inspector técnico de Enseñanza, dio en la tarde de ayer, 10 de enero de 1976, una conferencia sobre “Orientación Profesional”, para los asistentes a la Biblioteca del Consulado, en cuyo recinto tuvo lugar la disertación.

Hace 75 años | Conferencia de Dionisio Gamallo en Bellas Artes

Cerrado ya el paréntesis que había sido abierto por las fiestas navideñas y pascuales, recobra actividad la vida cultural y artística coruñesa. En la Asociación de Artistas se intensificaron las visitas a la exposición de paisajes gallegos del ferrolano Valentín L. Porta, próxima a ser clausurada.

En el Museo Provincial de Bellas Artes pronunció su anunciada conferencia don Dionisio Gamallo Fierros, quien ha emprendido la notable tarea de reivindicar la personalidad pictórica de su antecesor, Dionisio Fierros. Y en el domicilio de la coral polifónica Follas Novas fue recibida con todos los honores la profesora del Conservatorio de Música de La Habana, señorita Hilda Ruiz Castañeda. Hoy, 11 de enero de 1951, se celebrará el reparto de premios del concurso literario de la Peña Domingo y el Centro Cultural y Deportivo de Santa Lucía.