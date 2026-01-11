Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El encuentro de Amancio Ortega y Francisco Vázquez con la alcaldesa de Santander en las inmediaciones del cónclave del PP

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
11/01/2026 10:42
Amancio Ortega y Francisco Vázquez, junto a la alcaldesa de Santander, durante la visita de esta a la ciudad de A Coruña
Amancio Ortega y Francisco Vázquez, junto a la alcaldesa de Santander, durante la visita de esta a la ciudad de A Coruña
Instagram de Gema Igual
Francisco Vázquez y Amancio Ortega son dos de los vecinos más ilustres de la ciudad de A Coruña. El primero, exalcalde herculino y exembajador ante la Santa Sede, es un habitual de tertulias y actos sociales en la ciudad, mientras que el segundo, fundador de Inditex, es de esas personas de perfil bajo que prefieren pasar desapercibidas en medio del mundanal ruido, como un vecino coruñés más. 

Por ello ha llamado la atención la imagen que publicaba a través de sus redes sociales la alcaldesa de Santander, Gema Igual Ortiz. En ella, la regidora cántabra aparece junto a Ortega y Vázquez en la cafetería del Náutico de A Coruña. 

"Me manda esta foto mi amigo Paco Vázquez, exalcalde de Coruña, como recuerdo de la comida y clase magistral de política que me ha dado hoy y en la que también he saludado a otro gran empresario gallego como es Amancio Ortega. Gracias a los dos por vuestra aportación a España", escribe a través de sus redes Gema Igual. 

La alcaldesa de Santander, también diputada del Grupo Popular en el Parlamento de Cantabria, participa este fin de semana en A Coruña en la reunión interparlamentaria del PP, en la que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha reunido en las instalaciones de Palexco a representantes autonómicos del partido. 

Galería

Las imágenes de la 28 Interparlamentaria del Partido Popular en A Coruña

Los ‘populares’ se reúnen en Palexco para diseñar su estrategia de cara al nuevo curso Ver más imágenes

De ahí que Gema Igual haya podido compartir tiempo durante su estancia en A Coruña con Francisco Vázquez y Amancio Ortega, habituales también del entorno del puerto interior de A Coruña en el que se celebra la interparlamentaria del PP, y a los que une también su zona de residencia, ya que ambos viven en O Parrote, muy cerca de donde se tomó la foto. Gema Igual comió con Francisco Vázquez y ambos se encontraron con el fundador de Inditex en las instalaciones del Náutico.

El exregidor coruñés le presentó a Amancio Ortega, con quien se encontraron por casualidad durante su cita para comer en el Náutico. "Amancio me saludó al pasar y yo le presenté a la alcaldesa. Es una magnífica alcaldesa que está haciendo una gran labor en Santander, donde gobierna con mayoría absoluta. La conozco desde hace tiempo porque preside los premios taurinos de Santander a los que asisto invitado todos los años y porque tuvo la gentileza de presentarme en dos de las conferencias que di en Santander estos últimos años en el Ateneo y en el Palacio de la Magdalena. En otra de las conferencias me presentó a Alfonso Ussía. Todos los días por la mañana, sobre las ocho a ocho y media, visita un barrio o una zona de Santander y charla con los vecinos", explica Francisco Vázquez a El Ideal Gallego. 

El que fue alcalde de la ciudad durante más de veinte años mantiene una relación de amistad con varios de los regidores actuales del norte de España. "Entre otros tengo una relación de amistad con el alcalde Oviedo, que me invita a la ópera, y la alcaldesa de Gijón, que me invita a los toros. Y con el de Málaga, por la feria del cómic y con mi buen amigo y gran alcalde Abel Caballero", comenta.

