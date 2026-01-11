Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El BNG pregunta al Ayuntamiento por los edificios en ruinas subastados

Redacción
11/01/2026 12:44
Imagen de archivo del número 3 de la calle Damas, uno de los edificios incluidos en el plan
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

La concejala del BNG Avia Veira ha registrado varias preguntas por escrito al Gobierno local de A Coruña en relación al desarrollo del Plan de Recuperación de Ruinas.

El plan, explican desde el BNG, fue anunciado en 2023 para promover la recuperación de edificios, solares e inmuebles abandonados cuyos propietarios incumplían sus obligaciones. La previsión era que seis meses después de declararse este incumplimiento, se subastase el edificio y, en caso de que este acto quedase desierto, se realizaría una nueva puja con una rebaja del 25% del precio de los activos. En el momento en el que se diese una nueva subasta sin interesados, el Ayuntamiento se podría hacer con la propiedad con ese descuento.

Tras conocerse esta semana que se ha producido la subasta del edificio de la calle Damas y que ya hay un interesado en él, Veira pregunta al Ayuntamiento en qué fase del plan se encuentran los diferentes inmuebles afectados: “Resolvéronse as cargas pendentes coa Axencia Tributaria?”, “Xa tivo lugar a venda forzosa?”, preguntan.

El número tres de la calle Damas, cubierta por un andamio

El edificio en ruinas de la calle Damas ya tiene nuevos dueños

Más información

La edil pregunta también por el solar vacío de la calle Herrador, sobre el que quiere saber en qué situación "está a xudicialización sobre este inmóbel", además de por los de los números 72, 130 y 202 de la calle Orzán, el 4 de la calle Pastoriza, el 140 de San Andrés y el 8 de Santa Lucía.

Además, el Bloque también pregunta al Gobierno local si ha detectado algún otro edificio susceptible de ser incorporado a este programa. 

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Feijóo, durante el acto de esta mañana en Palexco

Los guiños de Feijóo a A Coruña en la Interparlamentaria del PP
Redacción
Baiuca, durante su actuación en María Pita este pasado verano

Los conciertos de 2026 en A Coruña fuera de los grandes recintos: de La M.O.D.A. a Baiuca
EP
Valerón observado muy de cerca por Simón Bolívar

La quincena que vivimos al límite
Quintana
Corte de los tractoristas

Los tractoristas mantienen el corte en la A-52, pasadas más de 24 horas, en protesta por el acuerdo de Mercosur
EP