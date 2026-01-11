Imagen de archivo del número 3 de la calle Damas, uno de los edificios incluidos en el plan

La concejala del BNG Avia Veira ha registrado varias preguntas por escrito al Gobierno local de A Coruña en relación al desarrollo del Plan de Recuperación de Ruinas.

El plan, explican desde el BNG, fue anunciado en 2023 para promover la recuperación de edificios, solares e inmuebles abandonados cuyos propietarios incumplían sus obligaciones. La previsión era que seis meses después de declararse este incumplimiento, se subastase el edificio y, en caso de que este acto quedase desierto, se realizaría una nueva puja con una rebaja del 25% del precio de los activos. En el momento en el que se diese una nueva subasta sin interesados, el Ayuntamiento se podría hacer con la propiedad con ese descuento.

Tras conocerse esta semana que se ha producido la subasta del edificio de la calle Damas y que ya hay un interesado en él, Veira pregunta al Ayuntamiento en qué fase del plan se encuentran los diferentes inmuebles afectados: “Resolvéronse as cargas pendentes coa Axencia Tributaria?”, “Xa tivo lugar a venda forzosa?”, preguntan.

La edil pregunta también por el solar vacío de la calle Herrador, sobre el que quiere saber en qué situación "está a xudicialización sobre este inmóbel", además de por los de los números 72, 130 y 202 de la calle Orzán, el 4 de la calle Pastoriza, el 140 de San Andrés y el 8 de Santa Lucía.

Además, el Bloque también pregunta al Gobierno local si ha detectado algún otro edificio susceptible de ser incorporado a este programa.