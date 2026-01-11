El Ayuntamiento licita el contrato para suministrar huevos gallados a la Casa de las Ciencias

Pollitos recién nacidos en la incubadora de la Casa de las Ciencias Pedro Puig

Son varias generaciones de niños que se han asomado al milagro de la vida en la Casa de las Ciencias, contemplando algo tan sencillo y tan cargado de significado como un pollo rompiendo el cascarón. A día de hoy, sigue siendo uno de los principales atractivos de este centro, el más antiguo de los Museos Científicos.

Y va a ser así también este año porque el Ayuntamiento ha publicado en la plataforma de contratación el contrato para el mantenimiento biológico integral del módulo “nacedora de pitiños”, como se denomina. Por algo más de 42.000 euros, es necesario que se garantice el suministro de huevos fertilizados para que eclosionen en la incubadora del módulo, así como materiales diversos para el mantenimiento del módulo, entre los que se encuentran el alimento para los pollitos y los productos de limpieza y de acondicionamiento de los tres elementos que permiten que se realice el proceso: una incubadora, una nacedora y una criadora.

Además, se necesita que casa semana se trasladen los pollitos que hayan nacido para trasladarlos a granjas. Porque, aunque hayan estudiado ciencias, sus salidas laborales son las mismas que sus congéneres