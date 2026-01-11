Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

Detenido un hombre en A Coruña por quebrantar una orden de alejamiento y desobedecer a la autoridad

Ep
11/01/2026 14:40
La detención se produjo en el entorno de la fuente de Las Pajaritas
La detención se produjo en el entorno de la fuente de Las Pajaritas
Archivo El Ideal Gallego
La Policía Nacional de A Coruña ha detenido esta madrugada a un hombre por quebrantar una orden de alejamiento y por resistencia y desobediencia a la autoridad.

Tal y como ha confirmado la Policía Nacional a Europa Press, la detención se produjo alrededor de la 01.00 horas de madrugada en el entorno de la fuente de Las Pajaritas.

Oficina del 092

Detenido por infringir una orden de alejamiento en Os Mallos

Más información

El hombre, que poseía una orden de alejamiento en vigor, se encontraba en la zona, junto a un vehículo. Según explica la Policía Nacional se resistió a ser detenido.

Actualmente, se encuentra en comisaría a la espera de pasar a disposición judicial.

