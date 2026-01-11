Detenido un hombre en A Coruña por quebrantar una orden de alejamiento y desobedecer a la autoridad

La detención se produjo en el entorno de la fuente de Las Pajaritas Archivo El Ideal Gallego

La Policía Nacional de A Coruña ha detenido esta madrugada a un hombre por quebrantar una orden de alejamiento y por resistencia y desobediencia a la autoridad.

Tal y como ha confirmado la Policía Nacional a Europa Press, la detención se produjo alrededor de la 01.00 horas de madrugada en el entorno de la fuente de Las Pajaritas.

El hombre, que poseía una orden de alejamiento en vigor, se encontraba en la zona, junto a un vehículo. Según explica la Policía Nacional se resistió a ser detenido.

Actualmente, se encuentra en comisaría a la espera de pasar a disposición judicial.