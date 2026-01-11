Amancio Ortega bromea con Francisco Vázquez: "Vuelve a la política"

Amancio Ortega y Francisco Vázquez, junto a la alcaldesa de Santander, durante la visita de esta a la ciudad de A Coruña Instagram de Gema Igual

"Paco Vázquez para mí es un referente como persona y como político, al margen de todo lo que ha hecho en su vida. Le conozco porque es asiduo de Santander y como he venido a Galicia he aprovechado para llamar a amistades y uno de ellos ha sido Paco Vázquez, con quien comí ayer", explica a El Ideal Gallego Gema Igual, ya de regreso a su tierra. Lo hace después de que se hiciese viral la imagen que ha compartido a través de sus redes sociales y en la que sale con el exalcalde de A Coruña y el fundador de Inditex, Amancio Ortega.

La alcaldesa cuenta con conocidos en la ciudad de A Coruña, por lo que decidió utilizar su fin de semana en el que se celebró la interparlamentaria del PP en Palexco para compartir tiempo con ellos: "Aproveché para atender a la gente a la que aprecio y quiero y para asistir a la reunión del partido. Y ayer, como nuestra interparlamentaria terminaba a las dos de la tarde, pues quedé con Paco Vázquez justo al lado, en el Náutico, justo al lado del Palacio de Exposiciones".

Durante su encuentro, Gema Igual pudo comprobar también el cariño que profesan los vecinos de A Coruña a Francisco Vázquez. "Nos encontramos con muchísima gente que le saluda, que es impresionante el cariño que le tienen".

Entre ellos, también Amancio Ortega, fundador de Inditex. "Tuvo muy buena disposición y se comportó muy bien con nosotros, y sobre todo con él, pues hasta hizo bromas. Le dijo 'vuelve Paco, vuelve a la política'. Fue una reunión de verdad que muy agradable", comenta divertida la alcaldesa.

Cuando poco después el propio Francisco Vázquez le pasó la fotografía que se habían tomado los tres, y a la alcaldesa de Santander le pareció que "debía de agradecerles a estos dos hombres su aportación a España, sin ninguna connotación política".

"Lo hice en mi terreno personal, como persona, como amiga de Paco Vázquez y con el único objetivo de reconocer lo que esas dos personas han engrandecido a nuestro país", explica Gema Igual sobre la publicación en sus redes sociales de la imagen.

"A Paco Vázquez le aprecio, le quiero, y además siempre le digo que me da clases magistrales y por eso quise comer con él. Para nada quiero poner a ninguno de los dos en ninguna tesitura política, porque lo hice desde mi terreno totalmente personal", afirma.

Y es que, según la regidora, hay muchos vínculos, sobre todo empresariales, pero también personales, entre A Coruña y Santander, como, pone como ejemplo, los hoteles de la cadena Hotusa, de Amancio López, quien cuenta con el Hotel Real de Santander y en cuyo hotel herculino se ha hospedado Gema Igual en su estancia para acudir a la interparlamentaria convocada por Feijóo. "Yo siempre que voy por ahí, al margen de política, que lo soy y a mucha honra, cuido a las personas que ayudan a nuestra ciudad y a mí también con mucho sentimiento", concluye.