A Coruña tiene una tienda de ropa para enmarcar

María Begoña Fernández, con su cámara y sus prendas Quintana

Existió una época en la que tomarse un retrato era para muchos algo así como ir al dentista: un mal trago que nunca dejaba satisfecho, pero que resultaba prácticamente una obligación. Así, los encargados de las fotos de carné y retratos instantáneos estaban más acostumbrados a recibir quejas que un inspector de Hacienda o un peluquero demasiado atrevido. Finalmente gracias a su paciencia consiguieron granjearse una cartera de clientes fiel y que sólo confiaba su DNI o permiso de circulación a una persona muy concreta. Hoy, todo aquello se ha quedado casi en un recuerdo, y los negocios se han visto obligados a reinventarse o morir. Uno de los casos más curiosos lo protagonizó Foto Alfonso, que ahora mismo podría llamarse perfectamente Foto y Moda Alfonso.

Y es que, nacido hace tres décadas para cubrir una necesidad y una obligación, los nuevos carnés de conducir y los psicotécnicos parecen haber boicoteado la razón de ser del negocio. La propiedad decidió instalarse allí, en la calle Concepción Arenal, a menos de un minuto de la DGT y buena parte de los exámenes de aptitudes, para acaparar todo el flujo de renovaciones y primerizos en el mundo del volante. Hoy ya no son necesarios. “En las comisarías tampoco nos necesitan, así que, aunque aún hay gente que se saca fotos de carné, hemos pasado de 70 clientes en un día bueno a unos cinco o seis”, afirma la propietaria, María Begoña Fernández García.

La realidad actual

Foto Alfonso es ahora un exitoso negocio de compra-venta de ropa al mayorista, y la primera opción de muchas mujeres de 40 a 50 años para renovar su vestuario. “Cuando monté el nuevo negocio, o lo renové, no contaba que funcionara tan bien”, reconoce Fernández. “También entran muchos hombres para preguntar por arreglos”, añade. Y, mientras todo eso sucede, sigue siendo posible realizar plastificaciones, fotocopias o tomarse una de esas fotos de llevar en la cartera o regalar a la pareja, en el caso de los más románticos.

María Begoña Fernández, tal y como ella reconoce, vive “mucho más de la ropa que de las fotos”. Y, a pesar de que su tienda no está en pleno centro, sí que el emplazamiento sigue jugando un factor a su favor. “Por las mañanas tengo movimiento y fui haciendo mi clientela; mucha viene de tomarse una caña en La Cervecería de Estrella Galicia y se fija en la ropa al pasar por el escaparate”, subraya.

Tal y como explican los libros de emprendimiento, tan importante es saber acertar con la idea de negocio como reciclarse de manera acertada en el momento preciso. Por muy extraño que ese giro pueda parecer. Otros negocios semejantes sobreviven a las puertas de las comisarías, como es el caso de Foto Barreiros frente al cuartel de la Policía Nacional en la avenida del Puerto.