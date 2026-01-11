Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña tiene una tienda de ropa para enmarcar

La insólita convivencia de dos mundos en un comercio de la calle Concepción Arenal

Guillermo Parga
Guillermo Parga
11/01/2026 19:08
María Begoña Fernández, con su cámara y sus prendas
María Begoña Fernández, con su cámara y sus prendas
Quintana
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

Existió una época en la que tomarse un retrato era para muchos algo así como ir al dentista: un mal trago que nunca dejaba satisfecho, pero que resultaba prácticamente una obligación. Así, los encargados de las fotos de carné y retratos instantáneos estaban más acostumbrados a recibir quejas que un inspector de Hacienda o un peluquero demasiado atrevido. Finalmente gracias a su paciencia consiguieron granjearse una cartera de clientes fiel y que sólo confiaba su DNI o permiso de circulación a una persona muy concreta. Hoy, todo aquello se ha quedado casi en un recuerdo, y los negocios se han visto obligados a reinventarse o morir. Uno de los casos más curiosos lo protagonizó Foto Alfonso, que ahora mismo podría llamarse perfectamente Foto y Moda Alfonso.

Las fotos con menos “me gusta” como método de supervivencia

Más información

Y es que, nacido hace tres décadas para cubrir una necesidad y una obligación, los nuevos carnés de conducir y los psicotécnicos parecen haber boicoteado la razón de ser del negocio. La propiedad decidió instalarse allí, en la calle Concepción Arenal, a menos de un minuto de la DGT y buena parte de los exámenes de aptitudes, para acaparar todo el flujo de renovaciones y primerizos en el mundo del volante. Hoy ya no son necesarios. “En las comisarías tampoco nos necesitan, así que, aunque aún hay gente que se saca fotos de carné, hemos pasado de 70 clientes en un día bueno a unos cinco o seis”, afirma la propietaria, María Begoña Fernández García.

La realidad actual

Foto Alfonso es ahora un exitoso negocio de compra-venta de ropa al mayorista, y la primera opción de muchas mujeres de 40 a 50 años para renovar su vestuario. “Cuando monté el nuevo negocio, o lo renové, no contaba que funcionara tan bien”, reconoce Fernández. “También entran muchos hombres para preguntar por arreglos”, añade. Y, mientras todo eso sucede, sigue siendo posible realizar plastificaciones, fotocopias o tomarse una de esas fotos de llevar en la cartera o regalar a la pareja, en el caso de los más románticos.

La tienda Koker, en la calle Bailén, ya cerrada este sábado, 10 de enero

La tienda de moda que viste a los famosos de televisión solo dura un par de meses en A Coruña

Más información

María Begoña Fernández, tal y como ella reconoce, vive “mucho más de la ropa que de las fotos”. Y, a pesar de que su tienda no está en pleno centro, sí que el emplazamiento sigue jugando un factor a su favor. “Por las mañanas tengo movimiento y fui haciendo mi clientela; mucha viene de tomarse una caña en La Cervecería de Estrella Galicia y se fija en la ropa al pasar por el escaparate”, subraya.

Tal y como explican los libros de emprendimiento, tan importante es saber acertar con la idea de negocio como reciclarse de manera acertada en el momento preciso. Por muy extraño que ese giro pueda parecer. Otros negocios semejantes sobreviven a las puertas de las comisarías, como es el caso de Foto Barreiros frente al cuartel de la Policía Nacional en la avenida del Puerto.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Pollitos recién nacidos en la incubadora de la Casa de las Ciencias

El Ayuntamiento licita el contrato para suministrar huevos gallados a la Casa de las Ciencias
Abel Peña
Ilustración de Gosia Trebacz

O soño de Patti Smith
Xulio Valcárcel
Anuncio de la mención especial de Forbes a Elsa Urquijo

La coruñesa Elsa Urquijo, reconocida por la revista Forbes España como una de las arquitectas a seguir
Andrea López Ramos
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa a su llegada al tribunal federal de Manhattan

Nicolás Maduro, desde Estados Unidos: "Estamos bien, somos unos luchadores"
EFE