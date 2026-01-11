Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

A Coruña se rinde ante un concierto para volver a ser niños y cantar por la paz

El Concierto por la Paz reunió a alumnos, profesores y grandes formaciones musicales de la ciudad

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
11/01/2026 22:01
Chorus
Fernando Briones a los mandos de la OSG y la Orquesta Joven en el Coliseum
Carlota Blanco
Llegó el momento que más de 600 músicos estaban esperando. El proyecto educativo Chorus llegó a su fin este domingo con el gran Concierto por la Paz, organizado en el Coliseum de A Coruña.

En esta iniciativa participaron alumnos y profesores de distintos centros educativos de la ciudad, así como agrupaciones de alto nivel como la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Orquesta Joven, el Coro Joven de la OSG, el Coro Infantil del Conservatorio Profesional, el Coro MiniGaos, el Coro Novo y el Coro Gaos.

A las puertas del recinto se amontonaban las personas para aportar su granito de arena a la recogida de material escolar para la Escuela Coruña de Senegal. Tras esto, los asistentes a este gran concierto comenzaron a ocupar sus asientos mientras la alcaldesa Inés Rey presentaba el evento, asegurando estar “muy nerviosa” pero agradecida por los “kilos” de material donado. Acto seguido, le pasó la batuta al director Fernando Briones, quien comenzó a dirigir la primera canción: “Hakuna Matata”, de la película ‘El Rey León’.

Chorus
Inés Rey entre los niños del coro presentando el Concierto por la Paz del Coliseum
Carlota Blanco

Voces blancas y graves se mezclaron entre las diversas canciones de Disney que, durante una hora, hicieron que rememorásemos nuestra niñez a través de temas de películas como ‘Hércules’ o ‘La Sirenita’, aunque también las producciones más actuales tuvieron cabida, como ‘Encanto’ o ‘Coco’.

A “Million Dreams for Childline” abrió la segunda parte del concierto, en la que coro y orquesta entonaron canciones de musicales como ‘The Greatest Showman’ o de artistas tan reconocidos como Michael Jackson o Coldplay.

Saltaron al escenario Tinho, Eva B, Gandy, Rosa Cedrón, Carolina Rubirosa y Carlos Tojeiro para interpretar, junto con el enorme coro, “We Are the World”. El Coliseum se iluminó entonces con las linternas del público, dibujando una noche estrellada digna de admirar.

Tras casi dos horas de concierto, y con la piel aún de gallina, Fernando Briones aseguró que lo vivido este domingo en el Coliseum fueron “muchos meses de trabajo y muchas horas de esfuerzo”, tanto por parte de la orquesta como de los alumnos y de los más de 20 profesores involucrados. “Todavía tenemos que seguir siendo niños y luchar por la paz”, comentaba Briones antes de invitar a Inés Rey al escenario para cantar, una última vez, “We Are the World”, a coro con los 540 coristas y los seis invitados especiales.

Y así, con un Coliseum completamente entregado, se remataba este Concierto por la Paz, del que seguramente muchos de los asistentes se fueron siendo un poco más niños.

