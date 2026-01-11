A Coruña se enfrentará a una nueva alerta naranja por temporal costero

Temporal en A Coruña, olas Javier Alborés

Este lunes la Xunta ha anunciado la alerta naranja en litoral coruñés por el fuerte temporal que se avecina para garantizar la seguridad de las personas. Según la Aemet, el viento superará la fuerza ocho y en el mar las olas podrán alcanzar los cinco metros.

Por esto, se ha suspendido todo tipo de actividad deportiva en el mar, tanto federada como del programa Xogade y la Xunta ha recordado la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa y extremar las medidas de seguridad a la hora de realizar actividades en el mar.

En cuanto al tiempo que se espera para principios de esta tercera semana de enero, se esperan cielos nublados y precipitaciones todos los días, acompañadas de temperaturas frías pero normales para esta época del año.

El lunes las lluvias no darán respiro, pues MeteoGalicia anuncia que caerán gotas de la mañana a la noche con viento sur moderado. La temperatura máxima se espera que sea de 14 grados , mientras que la mínima será de 12.

El martes los cielos estarán marcados por las nubes y los claros y las continuas lluvias en la ciudad herculina. El viento será variable y la temperatura máxima, al igual que el lunes, será de 14 grados, mientras que la mínima bajará hasta los 10.

El miércoles lloverá por la mañana y por la noche, con alguna probabilidad de un chaparrón por la tarde. El viento también será variable. Las temperaturas bajarán un grado, siendo la máxima de 13 y la mínima de 9 grados.