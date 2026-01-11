Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña se enfrentará a una nueva alerta naranja por temporal costero

La semana comenzará con cielos nublados y precipitaciones

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
11/01/2026 15:28
Temporal en A Coruña, olas
Temporal en A Coruña, olas
Javier Alborés
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

Este lunes la Xunta ha anunciado la alerta naranja en litoral coruñés por el fuerte temporal que se avecina para garantizar la seguridad de las personas. Según la Aemet, el viento superará la fuerza ocho y en el mar las olas podrán alcanzar los cinco metros.

Por esto, se ha suspendido todo tipo de actividad deportiva en el mar, tanto federada como del programa Xogade y la Xunta ha recordado la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa y extremar las medidas de seguridad a la hora de realizar actividades en el mar. 

En cuanto al tiempo que se espera para principios de esta tercera semana de enero, se esperan cielos nublados y precipitaciones todos los días, acompañadas de temperaturas frías pero normales para esta época del año. 

El lunes las lluvias no darán respiro, pues MeteoGalicia anuncia que caerán gotas de la mañana a la noche con viento sur moderado. La temperatura máxima se espera que sea de 14 grados, mientras que la mínima será de 12. 

El martes los cielos estarán marcados por las nubes y los claros y las continuas lluvias en la ciudad herculina. El viento será variable y la temperatura máxima, al igual que el lunes, será de 14 grados, mientras que la mínima bajará hasta los 10. 

El miércoles lloverá por la mañana y por la noche, con alguna probabilidad de un chaparrón por la tarde. El viento también será variable. Las temperaturas bajarán un grado, siendo la máxima de 13 y la mínima de 9 grados. 

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El ideal gallego

La Xunta destinará 30.000 euros a la escuela infantil pública de Carral
Redacción
Imagen de los cadáveres de tres de las víctimas mortales del desprendimiento de tierra ocurrido junto a la Torre de Hércules en enero de 1936

Las cinco muertes de A Coruña por ir a recoger arena en la playa
Noela Rey Méndez
León XIV

León XIV pide diálogo y paz en Irán y Siria
EP
Venus Faddoul, venezolana, abogada y activista en favor de los derechos humanos

Venus Faddoul, venezolana, abogada y activista: "Estados Unidos ha convertido a Maduro en una víctima, en un icono pop"
EP