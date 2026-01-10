Samuraï agota sus entradas para su concierto en A Coruña

Samuraï durante su concierto en Zaragoza Instagram

Aroa Lorente, conocida como Samuraï en la industria musical, ha colgado este viernes el cartel de "Sold Out" para su concierto en la ciudad herculina. Tendrá lugar el próximo 24 de enero en la sala Inn Club a la que traerá la fiesta final de su disco debut 'El Silencio del Ruido'.

Las entradas estuvieron a la venta por 26,40 euros, la más barata, y 55 euros la más cara. La venta total de las localidades consagra a Samuraï como una de las artistas españolas indie más relevantes en el panorama actual tras haber consiguiendo una nominación en la categoría Artista Revelación en LOS40 Music Awards 2022 o su aparición en decenas de festivales.

Tras el concierto en A Coruña, la madrileña continuará su gira en Alicante, el 13 de febrero, y pasará por otras ciudades españolas hasta rematar esta etapa en Valencia el 3 de abril.