Miguel Tellado, en A Coruña: "A Sánchez le espera un vía crucis electoral y judicial"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, aseguró esta mañana que lo queda de legislatura supondrá para el Gobierno del actual presidente, Pedro Sánchez, "un vía crucis electoral y judicial". Así lo hizo durante su intervención en la primera jornada de la 28 Interparlamentaria del Partido Popular, celebrada en A Coruña, donde señaló que "un ejército de diputados" de su formación se preparará a lo largo de este fin de semana para preparar "el proyecto más reformista desde la Transición, que no pertenece solo al partido, sino a España" y echar así del poder a un PSOE al que acusó de "haber hecho un daño enorme a este país y a la democracia".

En ese sentido, Tellado, que participó en el evento junto al líder del PP coruñés, Miguel Lorenzo, y del presidente del PP provincial, Diego Calvo, se refirió a los presuntos casos de corrupción que rodean a la cúpula del Gobierno, e hizo especial hincapié en las figuras del exmilitante socialista y exasesor en Moncloa Francisco Salazar y del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, cuyos "tratos con Maduro y relaciones con la dictadura chavista" han "avergonzado al país".

En cuanto a Salazar, a quien los populares citarán para antes de las elecciones de Aragón del 8 de febrero, según fuentes de Génova, Tellado ha esgrimido que tendrá que contar "qué es exactamente lo que sabe, qué vio en Ferraz y cuál fue su papel dentro de esa organización criminal cuyos movimientos de dinero en efectivo investigan los tribunales". Y es que para el PP, Salazar (quien también llevó al foco a Pilar Alegría, candidata del PSOE en Aragón, a raíz de una reunión entre ambos) representa el machismo en el Gobierno y en el PSOE", al igual que Zapatero representa "la corrupción" en el partido que lidera Pedro Sánchez.

Así, el secretario general popular ha insistido en que Salazar debe explicar "cuál fue su papel dentro de la organización criminal en la que Sánchez ha convertido al partido, una trama" en la que, ha recalcado, "está imputado todo el núcleo duro" del presidente del país. "Yo estoy convencido de que es el quinto pasajero del Peugeot y, como tal, tendrá que dar muchas explicaciones Salazar yo estoy seguro que es el quinto pasajero. El PP lo obligará a rendir cuentas", dijo.

Victorias en las urnas

Así, el popular reiteró que el presente debe tratarse de un año de cambio en el país. "Vamos a echar el resto en 2026 para que sea el año del cambio. Y lo haremos plantando cara a cada atropello que cometan: no habrá descanso", expresó: "El sanchismo caerá golpe a golpe y voto a voto". De esta manera, hizo referencia a los resultados cosechados por su formación en las elecciones de Extremadura: "Vamos a golearles en las urnas como en Extremadura, que fue un resultado histórico para el PP de María Guardiola. El PSOE ha bajado a la segunda división en Extremadura, y así lo hará en toda España, empezando por Aragón. Si 2025 fue un año horrible para ellos, que se preparen", vaticinó.

También contrapuso el modelo de estabilidad y compromiso de su partido con el que propone el "corrupto" PSOE. "Aquí en Galicia, con el Gobierno de la Xunta de Alfonso Rueda, se acabó el 2025 presentando en tiempo y forma los presupuestos. No es una heroicidad: es lo que debe ser. Cuando el PP obtiene mayorías holgadas a los ciudadanos les va mucho mejor, y en Galicia está uno de los ejemplos principales de que es así".

La cúpula del PP, así como sus parlamentarios nacionales, regionales y europeos, se reúne este fin de semana en un encuentro en el que el partido de Alberto Núñez Feijóo planea reforzar su estrategia para ser "implacables" contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Con el lema 'Por lo importante', la formación debatirá en diversas mesas redondas sobre cuatro temas: vivienda, seguridad, empleo-economía y regeneración democrática, las cuatro principales preocupaciones de los españoles, según los populares.