El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Miguel Lorenzo, en la Interparlamentaria del PP: "Ya gobernamos en A Coruña, y lo volveremos a hacer"

El líder del PP local intervino en la 28 Interparlamentaria de los populares, que se celebra en la ciudad

Redacción
10/01/2026 13:17
Lorenzo, durante su intervención esta mañana
Lorenzo, durante su intervención esta mañana
Quintana
El presidente del PP de A Coruña, Miguel Lorenzo, prometió esta mañana a los miembros del partido congregados en la 28 Interparlamentaria popular, celebrada en la ciudad, que será alcalde tras las elecciones municipales de 2027. El popular, que enumeró las bondades que atribuye a su formación como el compromiso o la honestidad, aseguró en clave nacional que, de cara a las futuras citas con las urnas, vencerán al PSOE. "No olvidemos que nosotros ya hemos gobernado en España, y lo volveremos a hacer. Ni que ya hemos gobernado en A Coruña, y me comprometo a que lo volveremos a hacer", dijo. 

Así, el popular, que agradeció al líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, por escoger A Coruña como sede del encuentro, aseguró ante los presentes que "el próximo año, a partir de junio, os recibirá como merecéis el alcalde de A Coruña del Partido Popular". “Gallegos y coruñeses creemos en la estabilidad, en la buena gestión y en el valor del compromiso y de la palabra dada. Valores que España necesita recuperar y ligados al Partido Popular, porque hemos demostrado saber gobernar, gestionar y planificar", aseveró.

Lorenzo, que participó en el evento junto al secretario general del PP, Miguel Tellado, y el presidente del PP provincial, Diego Calvo, ha apelado a "reflexionar sobre el futuro del país" desde unos valores que, según él, "solo puede garantizar el Partido Popular". Ha añadido que desde Galicia se apuesta por "la estabilidad, el buen gobierno y escuchar", por lo que propone un PP que sea "alternativa creíble, moderada y eficaz". Así, apeló a los presentes a trabajar por el futuro: "Entre todos vamos a llevar a un vecino de nuestra ciudad, Alberto Núñez Feijóo, a la presidencia del gobierno de España”

El año del cambio

En parecidos términos se expresó Diego Calvo, que apeló a que el partido se convierta en la "esperanza" de aquellas personas que quieren cambio. Calvo dijo que el Estado español vive un "momento muy delicado" en el que se encuentra con "mucha gente desganada, descreída, que cree que alguien tiene que dar un paso al frente, que busca esas referencias".

Por ello, sostuvo que el trabajo que deben hacer los populares es "ser creíbles como alternativa" y convertirse en la "esperanza" de esas personas, lo que se hace con "un discurso coherente, creíble y mucha responsabilidad". "2026 tiene que ser el año del cambio", sentenció.

Tellado, durante su discurso esta mañana

Miguel Tellado, en A Coruña: "A Sánchez le espera un vía crucis electoral y judicial"

Más información

 La cúpula del PP, así como sus parlamentarios nacionales, regionales y europeos, se reúne este fin de semana en un encuentro en el que el partido de Alberto Núñez Feijóo planea reforzar su estrategia para ser "implacables" contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Con el lema 'Por lo importante', la formación debatirá en diversas mesas redondas sobre cuatro temas: vivienda, seguridad, empleo-economía y regeneración democrática, las cuatro principales preocupaciones de los españoles, según los populares.

