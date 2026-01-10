Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Los empresarios gallegos debaten sobre cómo les afecta el conflictivo panorama internacional

Redacción
10/01/2026 00:00
Juan Villar, durante su intervención en la sesión en Nordés Empresarial
Juan Villar, durante su intervención en la sesión en Nordés Empresarial
Javier Alborés
El Club Nordés acogió ayer una conferencia organizada por EF Business School en la que se abordaron los desafíos que la geopolítica supone para las empresas, que siguieron con especial atención de los alumnos de los máster y algunos de los profesionales que se formaron en las aulas de la escuela de negocios en años anteriores y ahora desarrollan su actividad en todo el entorno metropolitano de A Coruña. Durante tres horas, y bajo el título ‘Geoestrategia y conflictos: Claves para comprender el mundo del mañana’, expertos del más alto nivel analizaron cómo los cambios globales están impactando en el mundo de la empresa.

El programa constó de una ponencia, que impartió Juan Villar, seguida de una mesa redonda en la que participaron Rubén Cela, Antonio Rodríguez del Corral (Cinfo) y Pedro Casaño (Hijos de Rivera), moderada por Pancho Holguín (director académico de EFBS Grupo Educativo).

Villar, con una dilatada trayectoria profesional, mostró su enorme capacidad para explicar la actualidad mundial y los grandes retos y, sobre todo, para aclarar por qué la geopolítica es importante en el mundo empresarial. En este sentido el ponente analizó la evolución de la geopolítica mundial y su vinculación con las actividades mercantiles, desde los tratados de Westfalia y el nacimiento de un nuevo orden en Europa hasta los últimos acontecimientos vividos esta semana tras la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos. Una cuestión que despertó el interés de los alumnos, que no dudaron en exponer sus análisis sobre lo ocurrido y las consecuencias de la operación militar en todo el mundo, y expresar su inquietud sobre los movimientos de Donald Trump. “Vivimos un momento geopolítico caliente”, indicó Villar.

De la misma manera, se abordó la evolución de la curva de la globalización, desde su irrupción en los 70 hasta su retroceso con la aplicación de medidas proteccionistas.

“Sin adaptación estratégica, en un mundo que está en transformación, nosotros o la empresa en la que trabajemos, o el negocio que hagamos, no van a poder salir de una forma exitosa”, añadió el conferenciante, que insistió en la importancia de “entender el funcionamiento del mundo o cómo son los equilibrios geopolíticos para poder llevar adelante cualquier negocio”.

Asimismo, los asistentes se interesaron por conocer cómo esta nueva realidad puede afectar a los mercados y a los sistemas y ordenanzas en vigor, así como por las relaciones comerciales con China.

